Noctua: Prawie wszystkie nasze chłodzenia są zgodne z AMD AM5

Posiadasz chłodzenie procesora Noctua? W takim razie jesteś już gotowy na procesory AMD Ryzen 7000 i dedykowane im nowe platformy! Wyjątkiem jest jeden model.

Początek 2017 roku był okresem przełomowym dla świata komputerów. To właśnie wtedy na rynku zadebiutowały pierwsze procesory AMD Ryzen. Nowa architektura nie tylko pozwoliła Czerwonym na powrót do gry w przypadku CPU, ale zagroziła również pozycji jednostek Intel Core i zmusiła Niebieskich do działania.

Noctua kolejny raz nie zawodzi swoich wiernych fanów

W efekcie rok w rok jedna i druga firma oferuje coraz więcej rdzeni i wątków, a więc i większą wydajność. Już niedługo w przypadku AMD czeka nas premiera układów Ryzen 7000. Wymagać będą one nowego gniazda - AMD AM5, zamiast AM4. Posiadacze chłodzeń Noctua nie mają jednak powodu do zmartwień.

Austriacy na swojej stronie internetowej ogłosili oficjalnie, że prawie wszystkie ich konsumenckie chłodzenia będą kompatybilne z nowym socketem. Wyjątkiem jest tylko niskoprofilowy model Noctua NH-L9a-AM4, który wymaga innego backplate aniżeli fabryczny. Jednak przygotowywany jest już nowy zestaw montażowy.

Osoby, które kupiły chłodzenia CPU firmy Noctua w styczniu 2019 roku lub później są już gotowe na nowe procesory AMD Ryzen 7000 i dedykowane im płyty główne. Posiadacze starszych modeli otrzymają odpowiednie zestawy montażowe po kontakcie z firmą i przedstawieniu dowodu zakupu nowej platformy.

Co z innymi producentami? Sprawa powinna wyglądać podobnie. Gniazdo AMD AM5 (LGA 1718) ma mieć identyczne wymiary do AM4. Tym samym coolery korzystające z fabrycznego backplate będą kompatybilne.

Problem pojawi się tylko w przypadku modeli z autorskimi płytkami lub wyposażonymi w okazałe odpromienniki ciepła o niestandardowym kształcie, które mogą nachodzić na radiatory VRM płyty głównej.

