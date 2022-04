Te procesory odchodzą do lamusa. Królują już inne modele

Jakie są najpopularniejsze procesory wśród graczy? Od wielu lat królował jeden ich rodzaj, ale to już przeszłość. Na pierwsze miejsce wbiły się nowe układy.

Przez wiele lat najmocniejsze procesory były wyposażone w zaledwie cztery rdzenie. AMD stosunkowo szybko to zmieniło, ale Intel długo trzymał się tego założenia. W przypadku Niebieskich zmiana nastąpiła dopiero przy okazji 8. generacji układów i od tamtej pory jednostki 4-rdzeniowe to już modele najsłabsze z serii Core i3 lub Ryzen 3.

Najpopularniejsze procesory dla graczy

Pomimo tego to właśnie jednostki 4-rdzeniowe przez długi, długi czas królowały w komputerach dla graczy. Było to doskonale widać w statystykach Steama, który zbiera informacje na temat naszych PC-tów (o ile się na to zgodzimy). Zmieniło się to dopiero w marcu 2022 roku.

Steam właśnie opublikował najnowsze statystyki na temat komputerów swoich użytkowników. Po raz pierwszy od bardzo dawna na pierwszym miejscu nie znajdują się procesory 4-rdzeniowe. Te zostały zdeklasowane przez jednostki 6-rdzeniowe, czyli aktualnie głównie modele z serii Core i5 oraz Ryzen 5. Stanowią one w tym momencie aż 34,22% wszystkich procesorów. Modele 4-rdzeniowe to z kolei 33,74% rynku.

Niewiele zmieniło się w kontekście kart graficznych. Nadal królują modele NVIDII z serii 60 oraz 50, czyli: GTX 1060, GTX 1650, RTX 2060, GTX 1050 Ti oraz GTX 1050. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że najpopularniejsza rozdzielczość wśród graczy to wciąż Full HD.

