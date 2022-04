Ryzen 7 5800X3D przetestowany w grach. Bije na głowę Intela

Kilka dni temu pojawiły się pierwsze testy procesora AMD Ryzen 7 5800X3D, wykonane przez XanxoGaming, które znajduje się na czarnej liście AMD (nie dostają sampli do testów, ale też nie obowiązuje ich embargo). Wtedy też poznaliśmy możliwości układu w testach syntetycznych.

Wyniki nie były zbyt optymistyczne. We wszystkich benchmarkach układ radził sobie porównywalnie do zwykłego Ryzena 7 5800X, a czasami nawet minimalnie gorzej. O konkurencji z Core i9-12900K nie było nawet mowy. Jednak od początku AMD zapewniało, że technika 3D V-Cache największe korzyści przyniesie w grach. Nowe testy zdają się to potwierdzać.

XanxoGaming sprawdził możliwości procesora AMD Ryzen 7 5800X3D w grze Shadow of the Tomb Raider. Układ pozwalał na uzyskanie płynności na poziomie około 228 klatek na sekundę w zestawie z RTX 3080 Ti. Dla porównania Core i9-12900KS w tej samej scenie uzyskuje około 200 fps-ów, a zwykły Core i9-12900K mniej więcej 190 fps-ów. Różnica jest więc zauważalna.

Just to point this out, we have 5800X3D with 228 avg FPS vs 12900KS with ~200 avg FPS.