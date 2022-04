Nowe karty graficzne już zadebiutowały, ale i tak ich nie kupisz

Długo przyszło nam czekać na premierę kart graficznych Intel Arc Alchemist. Ostatecznie, w marcu tego roku Niebiescy oficjalnie zaprezentowali pierwsze modele. Były tzw. układy dedykowane, ale mobilne, czyli do laptopów. Wyposażone w nie komputery miały być od razu dostępne w sprzedaży, ale nie wszystko poszło po myśli producentów.

Kilka tygodni minęło, a laptopów jak nie było, tak nie ma. Nigdzie nie da się kupić przenośnych komputerów z mobilnymi układami graficznymi Intel Arc Alchemist, nawet z najsłabszymi jednostkami A350M i A370M. Zdziwieni użytkownicy zaczęli pytać o to na oficjalnych profilach Intela w mediach społecznościowych. Tłumaczenia firmy nie są zbyt optymistyczne.

Intel odpowiedział, że dostępność laptopów z układami graficznymi Intel Arc Alchmiest spodziewana jest pod koniec drugiego kwartału tego roku, czyli najpóźniej do końca czerwca. Oznacza to, że chociaż karty oficjalnie zadebiutowały, to w sklepach pojawią się z 3-miesięcznym opóźnieniem.

Hi! Laptops with Intel ARC will be available for purchase by the end of the second quarter of 2022. We suggest you follow our newsroom at https://t.co/AlNpzzMu5P for all the updates.