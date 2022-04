Pojawił się przedpremierowy test procesora AMD Ryzen 7 5800X3D

Czekacie na nowy procesor AMD? Do premiery jeszcze trochę czasu, ale my mamy dla Was już wyniki wydajności AMD Ryzen 7 5800X3D. Ocena? Trudno powiedzieć.

Lada moment portfolio AMD znacząco się się powiększy. Do oferty Czerwonych dołączą zarówno nowe procesory, jak i karty graficzne. Nie będą to jednak kolejne generacje, a tylko lekkie odświeżenie oferty dla komputerów stacjonarnych. Dokładniej rodziny AMD Ryzen 5000 oraz kart graficznych AMD Radeon 6000.

AMD Ryzen 7 5800X3D ma zadebiutować 20 kwietnia 2022

Jedną z ciekawszych nowości ma być procesor AMD Ryzen 7 5800X3D, który doczeka się pamięci 3D V-Cache. Osiem rdzeni i szesnaście wątków w połączeniu z dużą pamięcią podręczną (dodatkowe 64 MB L3) ma przynieść spory skok wydajności. Według deklaracji w grach będzie to średnio o 15% więcej FPS.

Mimo iż do premiery opisywanego CPU jeszcze dwa tygodnie, to w sieci pojawił się już jego pierwszy test. Jest on dość krótki, a wykonany został przez stronę XanxoGaming. Skąd wzięty został procesor? Podobno można go już bez problemu kupić w Peru. Co więcej XanxoGaming jest na czarnej liście AMD - to znaczy, że nie otrzymuje sampli testowych od firmy - a tym samym nie obowiązuje ich żadne embargo.

Platforma testowa składała się z procesora AMD Ryzen 7 5800X3D, płyty głównej GIGABYTE X570 AORUS MASTER Rev 1.2 z BIOSem F36C, pamięci RAM G.SKILL FlareX 2x 8 GB 3200 MHz CL14, karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition oraz systemu Windows 10 Home (21H2).

W Cinebench R23 nowy procesor AMD osiągnął 1493 punktów w teście wydajności jednowątkowej oraz 15 060 punktów w teście wydajności wielowątkowej. Dla porównania "zwykły" AMD Ryzen 7 5800X osiąga tutaj około 1600 i 15 500 punktów. Zaś taki Intel Core i7-12700K to około 1900 i 23 000 punktów.

Geekbench 5.4.4 dla AMD Ryzen 7 5800X3D zanotował 1639 i 10 498 punktów, czyli niemal identycznie jak zwykły Ryzen 7 5800X, który według bazy danych aplikacji osiąga tutaj około 1671 i 10 339 punktów.

W benchmarku wbudowanym w CPU-Z nadciągający procesor od AMD zyskuje 617 i 6506 punktów, a więc zdecydowanie mniej niż Intel Core i9-12900K (831 i 11 440 punktów), którego Czerwoni chcą pokonać.

Światełkiem w tunelu dla AMD Ryzen 7 5800X3D jest blender - tutaj benchmark pokazuje wyniki o około 3% i 11% lepsze niż dostępny od dawna AMD Ryzen 7 5800X bez pamięci 3D V-Cache.

Tak czy siak z ostatecznymi ocenami warto wstrzymać się do oficjalnej premiery i większej liczby niezależnych testów. Zwłaszcza w grach, gdzie zdaniem AMD model Ryzen 7 5800X3D ma brylować.

Źródło zdjęć: XanxoGaming

Źródło tekstu: XanxoGaming, oprac. własne