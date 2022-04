Procesory wyginają się, a Intel twierdzi, że to żaden problem

Procesory Intel Alder Lake wyginają się, pogarszając swoje możliwości. Producent to potwierdził, ale nie widzi problemu. Co więcej, grozi utratą gwarancji.

Chociaż procesory Intel Alder Lake są bardzo udane pod względem możliwości i osiągów, to mają jedną niepodważalną wadę. Potrafią się wyginać. Wydłużona konstrukcja w połączeniu z nowym socketem sprawiają, że między IHS-em, a chłodzeniem tworzą się wolne przestrzenie. To pogarsza chłodzenie i powoduje wyższe temperatury pracy. Intel nie widzi problemu.

Procesory się wyginają, ale to normalne?

Samo wyginanie procesorów nie jest niczym nowym. Podobne doniesienia pojawiły się krótko po premierze układów z serii Alder Lake. Szybko też ustalono, że winę ponosi sam socket, a konkretnie mechanizm ILM (Independent Loading Mechanism), który styka się z procesorem tylko w środku, co powoduje wyginanie. Doskonale widać to na poniższym wideo:

Intel postanowił ustosunkować się do sprawy, ale odpowiedź nie jest zadowalająca dla użytkowników.

Nie otrzymaliśmy doniesień o procesorach Intel Core 12. generacji działających niezgodnie ze specyfikacją z powodu zmian w IHS. Z naszych danych wynika, że IHS w procesorach 12. generacji może mieć niewielkie wygięcie po zainstalowaniu w gnieździe. Takie odchylenie jest spodziewane i nie powoduje pracy procesora, która byłaby niezgodna z jego specyfikacją. Zdecydowanie odradzamy jakichkolwiek modyfikacji gniazda lub mechanizmu ILM, który trzyma układ scalony w gnieździe [...] Takie modyfikacje mogą spowodować, że procesor będzie pracował niezgodnie ze specyfikacjami i mogą wpłynąć na gwarancję.

Praca niezgodna ze specyfikacją oznacza przekraczanie temperatury 100 stopni Celsjusza. Skoro do tego nie dochodzi, to według Intela problem nie istnieje. Co z tego, że wygięte układy osiągają po kilka stopni Celsjusza więcej, niż te same modele, ale bez zdeformowanego IHS-a.

Intel na razie nie planuje zmian w budowie socketu, ale jednocześnie zamierza monitorować sprawę.

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech