Intel wraca do segmentu HEDT. Premiera nowych procesorów na horyzoncie

Entuzjaści i półprofesjonaliści mają powód do radości. Intel szykuje wreszcie odpowiedź na procesory AMD Threadripper, a mowa o serii Alder Lake-X.

W sklepach dostępne jest całe zatrzęsienie części komputerowych. Często zarówno z obecnej, jak i poprzedniej generacji. A producenci tacy jak AMD, Intel czy NVIDIA chcąc utrzymać zainteresowanie konsumentów i kapitał inwestorów co i rusz zdradzają szczegóły dotyczące dopiero nadciągających produktów. Nie o wszystkim jednak wiadomo publicznie, a część projektów trzymana jest za zamkniętymi drzwiami.

Intel Alder Lake-X zobaczymy jeszcze w tym roku?

Wygląda na to, że jedną z tajemnic jest powrót Niebieskich do segmentu HEDT, czyli High-End Desktop. Innymi słowy produktów dla entuzjastów i półprofesjonalistów. Namierzono bowiem wzmianki o rodzinie procesorów, które nie zostały oficjalnie zapowiedziane. Czy jest na co czekać?

W opisie ostatniej aktualizacji popularnego programu diagnostycznego pojawiła się ciekawa pozycja. AIDA64 Extreme doczekała się bowiem wstępnego wsparcia dla procesorów Intel Alder Lake-X. Litera na końcu nazwy i znajomość poprzednich generacji wskazuje, że to rozwiązania HEDT.

Ostatnim przedstawicielem tego segmentu była rodzina Intel Kaby Lake-X, od premiery której minęło bardzo dużo czasu. Debiutowała w końcu w 2017 roku. Po niej Intel wydawał tylko procesory typowo konsumenckie oraz serie Xeon skierowane do serwerów i stacji roboczych.

Czego można się spodziewać po Intel Alder Lake-X? Obecnie można tylko gdybać. Jeśli bazą będzie ten sam krzem co w Alder Lake-S to premiera powinna nastąpić jeszcze w tym roku, w okolicach trzeciego lub czwartego kwartału. Procesory zaś będą odpowiedzią na konkurencyjne jednostki AMD Ryzen Threadripper.

Zakładać więc można obsługę modułów RAM typu EEC, większą liczbę kanałów dla pamięci oraz więcej linii PCI Express 5.0. Prócz tego wsparcie instrukcji AVX-512, które dostępne było w pierwszych sztukach Intel Alder Lake-S, ale później Niebiescy fizycznie zaczęli je wycinać z procesorów.

