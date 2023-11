Nowe karty graficzne GeForce RTX 40 Super nie dla wszystkich

Jest już praktycznie pewne, że na styczniowych targach CES 2024 w Las Vegas NVIDIA oficjalnie zaprezentuje karty graficzne GeForce RTX 40 Super. Te trafią do desktopów, ale nie do laptopów. Tak przynajmniej wynika z najnowszych wieści.

Potwierdziły to dwa znane w branży źródła, czyli Jarrod'sTech oraz Moore's Law is Dead. Chociaż zdarzały im się wpadki, to tym razem raczej możemy wierzyć im na słowo. Ostatni twierdzi, że uzyskał potwierdzenie bezpośrednio u kogoś z NVIDII.

I can also confirm that no "SUPER" laptops are planned.



The next major Nvidia Laptop Refresh will be in 2025 around CES, releasing as part of their Next Generation lineup. Just got it confirmed to me directly from contacts at #Nvidia. 🔥 https://t.co/rOm4pAvKgS