NVIDIA GeForce RTX 5000 nadciąga. Znamy specyfikację

Chociaż do premiery jeszcze długa droga, to poznaliśmy szczegóły na temat kart graficznych GeForce RTX 5000. Szykują się spore zmiany w obrębie pamięci VRAM.

Prawdopodobnie już w styczniu na sklepowe półki trafią nowe karty graficzne w postaci odświeżonej serii NVIDIA GeForce RTX 4000 SUPER. Nie oznacza to jednak, że Zieloni nie pracują w międzyczasie nad kolejną generacją, czyli GeForce RTX 5000, zwaną również Blackwell. Zdają się to potwierdzać najnowsze informacje.

Premiera GeForce RTX 5000 nastąpi w 2024 - 2025 roku

Użytkownik X (daw. Twitter) o pseudonimie "kopite7kimi", który jest znany z licznych i trafnych przecieków, zdradza, że flagowiec nowej generacji - NVIDIA GeForce RTX 5090 - ma korzystać z 384-bitowej szyny danych oraz najnowszych pamięci w standardzie GDDR7. To znacząco większy przepustowość i poprawi wydajność.

Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami seria Blackwell i topowy układ NVIDIA GB202 zaoferuje do 24 567 rdzeni CUDA. Oczywiście nie oznacza to, że tyle samo zobaczymy w flagowej karcie graficznej. Wystarczy przypomnieć, że GeForce RTX 4090 do tej pory nie wykorzystuje pełni możliwości rodziny Ada Lovelace.

NVIDIA twierdzi, że profesjonalne akceleratory graficzne B100 i GB200 trafią na rynek w okresie 2024 - 2025. Należy więc zakładać, że premiera konsumenckich kart graficznych nastąpi w podobnym terminie. Zieloni i partnerzy potrzebują w końcu czasu na sprzedaż nadciągających układów GeForce RTX 4000 SUPER.

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewsski

Źródło tekstu: kopite7kimi, VideoCardz, oprac. własne