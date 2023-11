Enermax prezentuje tanie i przewiewne obudowy

Jeśli masz problemy z przegrzewaniem się komputera i szukasz nowej obudowy to Enermax ma coś dla Ciebie. Mowa o przewiewnym froncie i topie oraz czterech wentylatorach w zestawie. A wszystko to w niskiej cenie.

Bez różnicy czy jesteście fanami AMD, Intela czy NVIDII to najnowsze generacje kart graficznych oraz procesorów komputerowych oferują szalenie wysoką wydajność. Niestety często oznacza to też duży pobór mocy, a więc i wysokie temperatury. Zwłaszcza w przypadku modeli z wyższej półki.

Enermax wycenił swoje nowe obudowy na 319 i 369 złotych

To właśnie dlatego na popularności zyskują obudowy zaprojektowane z myślą o przewiewności. A tak się składa, że tajwańska firma Enermax wypuściła do sprzedaży dwa przystępne cenowo modele MarbleShell.

Enermax MS21 to konstrukcja o wymiarach 435 x 210 x 370 milimetrów, która została zaprojektowana z myślą o płytach głównych mATX i mITX; wieżowych chłodzeniach procesora o wysokości do 162 milimetrów i kartach graficznych o długości do 365 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 3,5" i dwa 2,5".

Mamy tutaj miejsce na maksymalnie osiem wentylatorów - trzy na froncie, dwa na topie, jeden z tyłu oraz jeden na piwnicy. Fani chłodzenia cieczą zmieszczą maksymalnie chłodnice 360-milimetrowe. Producent dorzuca w zestawie cztery wentylatory z podświetleniem RGB LED.

Osoby potrzebujące więcej miejsca powinny wybrać Enermax MS31, który za sprawą wymiarów 470 x 210 x 415 milimetrów pomieści płyty główne E-ATX, ATX, mATX i mITX oraz karty graficzne o długości do 410 milimetrów. Kwestia coolera CPU czy nośników danych wygląda identycznie.

Większy z modeli MarbleShell pomieści do jedenastu wentylatorów. Trzy 140-/120-milimetrowe z przodu, dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze, dwa mniejsze na boku oraz pokrywie piwnicy oraz jeden z tyłu. Fani chłodzenia wodnego zmieszczą tutaj radiatory o długości do 420 milimetrów.

Obie opisywane obudowy dysponują tym samym panelem I/O, który znalazł się na górze, bliżej prawej krawędzi. Gości on dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C oraz złącze słuchawkowe.

Enermax MS21 i Enermax MS31 trafiły już do pierwszych sklepów. Mowa o cenach na poziomie 319 i 369 złotych, co wygląda atrakcyjnie biorąc pod uwagę cztery wentylatory RGB LED w zestawie.

