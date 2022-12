NVIDIA potwierdza, kiedy zobaczymy nowe karty graficzne

NVIDIA potwierdziła datę i godzinę konferencji o nazwie GeForce Beyond. To właśnie na niej zobaczymy nowe karty graficzne z serii RTX 40.

NVIDIA potwierdziła, że już 3 stycznia o godzinie 17:00 czasu polskiego odbędzie się konferencja GeForce Beyond. Została ona zorganizowana przy okazji targów CES 2023, które zawsze odbywają się na początku roku i są jednym z najważniejszych wydarzeń tego typu w kalendarzu.

Co pokaże NVIDIA?

Praktycznie pewne jest, że w trakcie wydarzenia NVIDIA po raz drugi zaprezentuje tę samą kartę graficzną. Mowa oczywiście o GeForce RTX 4080 12 GB, która po krytyce ze strony graczy została przemianowana na GeForce RTX 4070 Ti. Specyfikacja została dokładnie taka sama.

Tune in January 3rd at 8AM PT for GeForce Beyond at CES 2023.



Learn more ➡️ https://t.co/Xfa6YuySMk pic.twitter.com/yocBF6UDHG — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) December 27, 2022

Kwestią otwartą pozostaje cena, ale według plotek nie mamy co liczyć na wielką obniżkę. Jako RTX 4080 karta miała kosztować 899 dolarów. Teraz mówi się o 849 dolarach, co byłoby ogromną podwyżką w porównaniu z RTX 3070 Ti.

To jednak nie wszystko, co pokażą Zieloni. Prawdopodobnie na konferencji po raz pierwszy zobaczymy karty GeForce RTX 40 w wersji mobilnej, czyli do laptopów. W sieci pojawiało się coraz więcej benchmarków, według których możemy liczyć na kilkudziesięcioprocentowy wzrost wydajności w porównaniu z serią RTX 30 Laptop, co byłoby sporym osiągnięciem.

