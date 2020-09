Nowości HP na czas pandemii: wydajność i bezpieczeństwo przede wszystkim

HP zaprezentowało szereg nowych rozwiązań, jakie pojawią w najbliższym czasie z jego strony. Mamy tu sporo nowych urządzeń oraz pomocy stworzonych pod kątem pracy zdalnej.

HP Amplify

HP rozpoczęło od zaprezentowania swojego nowego programu partnerskiego - Amplify. Jest to projekt mający na celu globalną współpracę partnerów oraz użytkowników produktów HP, obejmujący zarówno dostarczanie narzędzi do wspólnej pracy online, jak i odpowiedniego, bezpiecznego sprzętu. Jego fundamentem są dwie ścieżki -HP Amplify Synergy oraz HP Amplify Power. Umożliwiają one partnerom pracę z HP tak, jak tego potrzebują, bez odgórnych wytycznych. Celem Amplify jest dostarczenie rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na wydajność, komunikację i dadzą nowe możliwości działań. Wszystko ma odbywać się także z poszanowaniem środowiska naturalnego, a więc HP będzie proponować tylko eko-przyjazne rozwiązania.

HP Probook 635 Aero g7 - najlżejszy na świecie laptop Wi-Fi 6

Ponieważ wg badań aż 57% średnich biznesów umożliwia pracownikom pracę z domu, HP proponuje im wszechstronne narzędzia do efektywnej pracy na odległość. Choć różnią się parametrami, mają wspólne cechy - zapewniają bezpieczeństwo, najnowsze standardy łączności oraz zapewnienie mobilności bez kabli i długiego czasu pracy na jednym ładowaniu.

Wśród nowych urządzeń zwraca uwagę zwłaszcza Probook 635 Aero g7. Jest to notebook ważący mniej, niż 1 kg, Napędza go do działania procesor AMD Ryzen z serii 4000, a na wyświetlaczu o przekątnej 13'3" pokazywany jest obraz Full HD. Istnieją trzy warianty notebooka, różniące się takimi parametrami wyświetlacza, jak maksymalna jasność - maksymalnie może ona wynosić 1000 nitów. Pod obudową znajdziemy dwa sloty na pamięci SO-DIMM, gdzie można umieścić łącznie 32 GB pamięci RAM. Urządzenie obsługuje dyski M.2, Maksymalna wielkość to 1 TB. Za jakość grafiki odpowiada zintegrowana karta AMD Radeon Vega Graphics. Wymiary tego Probooka to 30,76 x 20,45 x 1,79 cm.

Ceny i dostępność:

HP ProBook 635 Aero G7 - w listopadzie, cena zostanie ogłoszona później

HP ProBook 600 G8 PC - w listopadzie, cena od 1169 USD (ok. 4420 zł)

HP ProBook 400 G8 PC - w listopadzie, cena od 729 USD (ok. 2800 zł).

HP oferuje także nowe komputery stacjonarne w formie SmallForm , MiniPC oraz klasycznych desktopów. Tu ceny prezentują się następująco:

HP EliteDesk 805 G6 Desktop Mini PC od listopada, ceny od 939 USD (ok. 3550 zł)

HP EliteDesk 805 G6 Small Form Factor PCis - od października, ceny od 929 USD (ok. 3500 zł)

HP Desktop 405 G6 Desktop Mini PC - od listopada, ceny od 649 USD (ok. 2,5 tys. zł)

HP Desktop 405 G6 Small Form Factor PC - od listopada, dostępne tylko na wybranych rynkach

Monitory HP - plastik z odzysku

Kolejne nowe urządzenia to monitory konferencyjne. Modele HP E24d oraz E27d są "przyjazne aplikacji Zoom" i mają umożliwić wygodne wideokonferencje na wielu uczestników. Każdy z nich ma zintegrowaną kamerkę pop-up, mikrofon oraz głośnik w kształcie soundbara, co eliminuje konieczność zakupu głośników. Zapewniają także porządek na biurku - łączą się za pomocą jednego kabla. Obydwa modele wyposażono w aktywne mechanizmy redukcji światła błękitnego, dzięki czemu nie męczą oczu podczas dłuższego użytkowania. Warto dodać, że elementy plastikowe pochodzą w 80% z odzysku.

HP E24D i E27D G4 pojawią się w listopadzie w cenach 369 oraz 499 USD (ok. 1400 i ok. 1900 zł). Ofertę uzupełnia monitor z ekranem dotykowym - HP E24t G4 FHD. Jego wyświetlacz został pokryty powłoką zapobiegającą pozostawianiu śladów palców na ekranie. Pojawi się w grudniu, a jego cena została ustalona na 349 dolarów - czyli nieco ponad 1300 złotych.

Drukowanie, skanowanie, cięcie

Przy prezentacji produktów HP nie mogło zabraknąć drukarek. Seria HP LaserJet Enterprise 400 to najmniejsze na świecie drukarki laserowe dla MŚP, a także - jak podaje HP - najbezpieczniejsze. Ich zaletą są zaawansowane mechanizmy digitalizacji dokumentów, a do nabycia zachęca plan subskrypcji tonerów, który w perspektywie czasu ma pozwolić na duże oszczędności. Doskonale współpracują z chmurą, umożliwiając swobodny i bezpieczny obieg dokumentów w obrębie firmy.

Interesująco prezentuje się także HP DesignJet Studio 600 - najmniejszy na świecie ploter, całkowicie neutralny dla środowiska. Można obsługiwać go zdalnie, przez aplikację, a ponieważ nie zajmuje dużo miejsca, bez problemu zmieści się w każdej wielkości biurze czy pracowni.