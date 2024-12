Nowe Apple TV zaoferuje skok technologiczny. Apple robi duże zmiany

Portal Bloomberg donosi, że Apple wkrótce wyda nową wersję Apple TV. Będzie się ona znacznie różniła od poprzednich modeli pod jednym kluczowym kątem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple TV z własnym układem łączności

Nowa wersja przystawki multimedialnej Apple TV ma pojawić się w 2025 roku i być wyposażona w układ produkcji Apple - po raz pierwszy w tej serii urządzeń. Jest to chip "Proxima" integrujący łączność WiFi i Bluetooth - ma on zastąpić analogiczne układy Broadcom w tych i innych urządzeniach Apple w przyszłości. Oprócz Apple TV ma on się pojawić w inteligentnym mini-głośniku HomePod, a także w nowych iPhone'ach w 2025 r., a także w iPadach i komputerach Mac do 2026 r.

Wprowadzenie układu Proxima ma być częścią nowej strategii homeOS firmy Apple, której główną zaletą ma być lepsza współpraca z innymi urządzeniami inteligentnego domu Apple, które również mają się pojawić w 2025 r. w ramach ekosystemu homeOS.

Warto podkreślić, że 3. generacja Apple TV 4K cierpiała na poważne problemy związane z łącznością Bluetooth, która negatywnie wpływała na współpracę z pilotami oraz kontrolerami i dopiero aktualizacja tvOS 16.3.3 rozwiązała sytuację, aczkolwiek zasięg BT w tym modelu Apple TV jest mniejszy niż w poprzednich modelach.

Czego należy się spodziewać po Apple TV nowej generacji? Bloomberg donosi, że urządzenie będzie obsługiwać WiFi 6E - podczas gdy 3. generacja wspierała WiFi 6, a najnowsza wersja WiFi to 7.

Oprócz tego nowy Apple TV będzie mieć szybszy procesor, te same gabaryty i wzornictwo, a także będzie oferować 4K i nie będzie nastawione na żadne funkcje 8K. Warto jednak zaznaczyć, że raporty Bloomberga nt. Apple TV w przeszłości mijały się z prawdą.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: agencies / Shutterstock.com

Źródło tekstu: flatpanels