Tak ma wyglądać wydajność Nintendo Switch 2. Szału nie ma

Jaką wydajność będzie miała konsola Nintendo Switch 2? Jeśli spodziewaliście się topowego na te czasy urządzenia, to mocno się rozczarujecie.

Praktyczne pewne było, że Nintendo Switch 2 nie będzie wyjątkowo wydajną konsolą. Japończycy nigdy nie stawiali na moc obliczeniową swoich urządzeń. Największą zaletą sprzętów Nintendo od zawsze były gry i przy nowej generacji to się nie zmieni. Pomimo tego wydajność Switcha 2 może trochę rozczarowywać.

Wydajność Nintendo Switch 2

Informacje na temat prawdopodobnej wydajności Nintendo Switch 2 przekazał Moore's Law is Dead, którego powinniście już doskonale znać, bo jest źródłem wielu plotek. Z jego wieści wynika, że konsola w trybie zadokowanym zaoferuje moc obliczeniową, którą można porównać do PlayStation 4 Pro, czyli urządzenia już 8-letniego (PS4 Pro zadebiutowało w listopadzie 2016 roku).

A co z trybem przenośnym? W takim wypadku Nintendo Switch 2 ma być porównywalne do Steam Decka. Moore's Law is Dead twierdzi, że układ graficzny będzie o mniej więcej 20-30 proc. szybszy od konsoli Valve, ale za to procesor będzie trochę gorzej sprawdzał się w grach.

Jeśli Steam Deck daje radę wyświetlać 40 fps-ów z rozdzielczością 720p na niskich ustawieniach, to myślę, że (red. w przypadku Nintendo Switch 2) będzie to 720p z wysokimi ustawieniami i lekkim ray tracingiem przy 30 klatkach na sekundę.

- ujawnił Moore's Law is Dead.

Nintendo Switch 2 ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2025 roku w cenie około 399-499 dolarów.

