Windows w końcu obsługuje nowy standard. Możliwości ma ogromne

Użytkownicy systemu Windows 11 w końcu doczekali się aktualizacji, która wprowadza obsługę nowego standardu USB.

Chociaż specyfikacja USB4 2.0 była gotowa już pod koniec 2022 roku, to na rynku wciąż brakuje urządzeń, które obsługiwałyby ten standard. To wkrótce może się zmienić, bo najnowsza aktualizacja Windowsa 11 w końcu wprowadza jego obsługę.

USB4 2.0 w Windows 11

Standard USB4 pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 40 Gbps. Całkiem szybko, ale nie jest to kres możliwości. Od wielu miesięcy producenci wszelkiej maści sprzętów mogli korzystać z wersji USB4 2.0, która podwaja transfer aż do 80 Gbps. Na razie nie robili tego zbyt ochoczo, ale właśnie za sprawą aktualizacji Windowsa 11 może się to zmienić. Użytkownicy w końcu będą mieli gdzie takie prędkości wykorzystać.

Nowa aktualizacja jest już dostępna dla stabilnej wersji systemu Windows 11, więc albo już się pojawiła, albo za chwilę pojawi na komputerach wszystkich użytkowników. Obsługa USB4 2.0 jest dostępna w systemie w wersji oznaczonej jako 22621.3235 oraz 22631.3235. Dzięki temu możliwa jest np. obsługa zewnętrznych dysków SSD o prędkościach sięgających 3800 MB/s (taki model niedawno zaprezentowała firma ADATA).

W tej samej aktualizacji użytkownicy Windowsa 11 otrzymają możliwość edytowania na komputerze zdjęć zrobionych za pomocą telefonu z Androidem. Przy połączeniu obu urządzeń przez Bluetooth komputer może wysyłać powiadomienie w przypadku każdej nowej fotografii, co pozwala na edycję za pomocą systemowego narzędzia wycinania.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TechSpot