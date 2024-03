Mapy Google. Od razu włącz tę funkcję, szybko sobie podziękujesz

Mapy Google wprowadzają ważną nowość, dzięki której nawigowanie do celu będzie jeszcze łatwiejsze. Chodzi o czytelne wskazówki.

Mapy Google to niezmiennie najpopularniejsza aplikacja do nawigacji. Można się spierać, czy jest najlepsza, ale przemawia za nią wiele kwestii, a ostatecznie dla wielu osób jest po prostu wystarczająca. Nie oznacza to, że nie ma wad. Jedna z nich właśnie została usunięta za sprawą nowej aktualizacji.

Mapy Google z czytelnymi wskazówkami

Mapy Google mogą działać na zablokowanym ekranie. Otrzymujemy wtedy wskazówki głosowe, które czasami mogą być trochę mylące. Dlatego wielu kierowców korzysta z aplikacji na odblokowanym telefonie, aby na ekranie widzieć najważniejsze informacje. Wkrótce nie będzie to już potrzebne, bo Google wprowadza do Map tzw. czytelne wskazówki (Glanceable). Co to oznacza?

Czytelne wskazówki zostały zapowiedziane już w lutym zeszłego roku, ale dopiero teraz trafiają do aplikacji. Za sprawą nowości już na zablokowanym ekranie otrzymamy informacje o najbliższym zakręcie i dzielącej nas od niego odległości czy też szacowanym czasie, jaki spędzimy na danym odcinku drogi. Już nie będzie konieczności uruchamiania Map Google w trybie pełnoekranowym, aby otrzymać widzieć takie dane.

Czytelne wskazówki są już udostępniane użytkownikom Map Google w systemie Android (od wersji 11.116) oraz iOS (od wersji 6.104.2). Jednak nie jest to opcja domyślnie aktywna. Aby ją włączyć, musicie przejść do ustawień aplikacji, następnie ustawień nawigacji i ręcznie włączyć "czytelne wskazówki podczas nawigacji".

Źródło zdjęć: Mamun sheikh K / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Gadgets Now, oprac. własne