Lepiej nie rób tego z telefonem. Grozi zablokowaniem wiadomości

Google po cichu zaczął blokować możliwość korzystania z chatów RCS w aplikacji Wiadomości. Problem dotyczy niewielkiej części użytkowników, którzy nie kryją oburzenia.

Użytkownicy Reddita zebrani w społeczności zajmującej się modowaniem Androida odkryli, że Google w ostatnich dniach, po cichutku zablokował w swojej aplikacji Wiadomości możliwość korzystania z dobrodziejstw standardu RCS. Chodzi o tych użytkowników Androida, którzy zrootowali swój telefon. Co gorsza, wystarczy, że ktoś ma tylko odblokowany bootloader, bez żadnych innych modyfikacji – w takiej sytuacji też nie będzie można wysyłać wiadomości RCS.

Rootowanie Androida, czyli uzyskanie pełnych praw do modyfikowania systemu, wciąż jest popularne, a wielu użytkowników robi to, by wydobyć z Androida pełnie możliwości, których nawet nie przewidział Google. Telefony z rootem już wcześniej były pozbawiane dostępu do pewnych funkcji – na przykład płatności Google Pay, co ma pewne uzasadnienie ze względu na bezpieczeństwo kart płatniczych, ale odcięcie od RCS dla niektórych było całkowicie niezrozumiałe. Jeden z użytkowników na Reddicie uznał to za orwellowskie narzędzie cenzury, skierowane wobec tych, którzy zapłacili pełną cenę za telefon i chcieliby nim dysponować wedle swoich potrzeb.

Jest to nieetyczne, nikczemne, a może nawet nielegalne ze strony Google. Jestem skłonny zrezygnować z aplikacji bankowych, ale uniemożliwianie mi komunikowania się jest całkowicie nie do przyjęcia

– komentuje -Samg381- na Reddit.

Problem dotyczy różnych telefonów z różnymi wersjami oprogramowania, także z wgranymi custom ROM-ami jak LineageOS. Niektórym użytkownikom zrootowanych telefonów chaty RCS zaczęły na jakiś czas znowu działać, ale później ponownie przestały. Wśród sposobów na reaktywację tej funkcji wymieniono czyszczenie cache’u i danych systemu czy przełączenie się na betę aplikacji Google Wiadomości. Remedium jest także wykorzystanie modów Magisk i Play Integrity. Wygląda jednak na to, że są to tylko czasowe półśrodki, a Google na poważnie zaczął blokować kolejną usługę w telefonach z rootem.

Redaktorzy z serwisu 9to5Google zwrócili się do Google z pytaniem o powód blokady. Firma wyjaśniła, że wprowadziła nowe zasady, aby uniknąć spamu i nadużyć. Google przekonuje, że zamiast RCS zawsze można korzystać z wiadomości SMS lub MMS.

