Wyrzuć kamerkę internetową. Jest lepsza opcja

Możesz wyrzucić słabą kamerę internetową, z której do tej pory korzystałeś. Microsoft przygotował lepszą alternatywę dla systemu Windows.

W ostatnich latach rynek kamer internetowych przeżył prawdziwy renesans. Pandemia COVID-19 sprawiła, że wiele osób zmuszonych było do pracy zdalnej. W ten sposób kamera stała się praktycznie obowiązkowa. Dzięki temu na rynku pojawiło się wiele ciekawych modeli, które oferują już nie tylko rozdzielczość 1080p, ale coraz częściej też 4K. Teraz nie będą już potrzebne, bo Microsoft przygotował coś lepszego.

Smartfon jako kamera internetowa

Microsoft chce, aby wszyscy użytkownicy Windows 11 mogli używać smartfonów jako kamerek internetowych. Nowa funkcja nie jest jeszcze w pełni gotowa, ale trwają już testy w wersjach Insider systemu operacyjnego, więc wkrótce powinna trafić także do stabilnego wydania oprogramowania.

Stopniowo wprowadzamy możliwość korzystania z kamery telefonu lub tabletu z systemem Android w dowolnej aplikacji wideo na komputerze z systemem Windows 11 (w kanałach testowych). Dzięki tej funkcji będziesz mógł bezprzewodowo cieszyć się wysoką jakością kamery urządzenia mobilnego na komputerze. Niektóre z funkcji obejmują możliwość przełączania się między przednią i tylną kamerą, wstrzymywanie strumienia podczas przerw i korzystanie z efektów dostarczanych przez model telefonu komórkowego.

- informuje Microsoft na swoim blogu.

To o tyle ważne, że dzisiaj smartfony mają często nieporównywalnie wyższą jakość kamer niż to, co oferują kamerki internetowe. Dzięki temu możliwe będzie zaoferowanie lepszego obrazu nie tylko w trakcie pracy, ale także w rozmowach ze znajomymi i rodziną. Nowa funkcja może być też ciekawą alternatywą dla streamerów, którzy nie zainwestowali jeszcze w bezlusterkowce lub lustrzanki.

Wśród wymagań znajduje się między innymi urządzenie z systemem Android 9 lub nowszym. Konieczne będzie też zainstalowanie aplikacji Link to Windows, która łączy telefon z komputerem. Nie obejdzie się też bez Bluetooth. W mojej ocenie przydałaby się też opcja bezprzewodowego skorzystania z tego rozwiązania.

Oczywiście możliwość wykorzystania smartfona w formie kamerki internetowej na komputerze nie jest niczym nowym. Dało się to zrobić już wcześniej, ale wymagało instalowania dedykowanego oprogramowania. Microsoft chce to znacząco ułatwić.

