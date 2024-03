NVIDIA chce stworzyć własną, przenośną konsolę

NVIDIA ma pracować nad własną, przenośną konsolą, która miałaby być konkurencją dla pojawiających się urządzeń z podzespołami AMD.

Chociaż AMD przegrywa pod względem sprzedaży z Intelem na rynku procesorów i NVIDIĄ w segmencie kart graficznych, to na jednym rynku radzi sobie doskonale. Mowa oczywiście o konsolach. Zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X/S korzystają z podzespołów Czerwonych. Do tego dochodzi cała mas przenośnych urządzeń z ASUS ROG Ally i Lenovo Legion GO na czele. NVIDIA ma tego dosyć.

NVIDIA tworzy własną konsolę

NVIDIA podobno nie jest zadowolona z tak mocniej pozycji AMD na rynku konsol i przedstawiciele firmy czują, że omijają ważny segment, w którym mogliby być dużo mocniej obecni. Dlatego w firmie pojawiła się opcja stworzenia z jakimś partnerem mocnej, przenośnej konsoli. Ta miałaby być silną konkurencją dla urządzeń z podzespołami AMD.

Z plotek wynika, że to na razie bardzo wczesny pomysł. Poza tym informacja pochodzi z pojedynczego źródła, więc jest mocno niepewna. Natomiast NVIDIA ma szukać partnera, który chciałby zrobić z nimi taką konsolę. Teoretycznie mogłoby to być urządzenie z procesorem Intela i układem graficznych Zielonych, ale wydaje się to mało prawdopodobne, to Niebiescy mocno stawiają na własne rozwiązania w postaci serii Xe.

NVIDIA mogłaby mocno namieszać na rynku konsol. Z rozwiązaniami pokroju DLSS lub Reflex prawdopodobnie byliby w stanie stworzyć układ graficzny, który byłby bardzo konkurencyjny wobec rozwiązań AMD i Intela. Jednak nie wiadomo, czy znajdzie się ktoś (poza Nintendo), kto będzie chciał zrobić z nimi handhelda.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Moore's Law is Dead