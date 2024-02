GeForce RTX 5090 ma być szybszy nawet o 70 proc. od RTX 4090

Mniej więcej na przełomie roku powinna do sklepów trafić karta graficzna GeForce RTX 5090. Ma ona być nawet o 60-70 proc. wydajniejsza od modelu RTX 4090.

NVIDIA zaprezentowała już wszystkie modele kart graficznych z serii Lovelace. Modele RTX 40 Super to prawdopodobnie ostatnie, co czekało nas w tej generacji. Teraz pozostało nam już czekać na serię RTX 50 Blackwell. Pierwsza konstrukcja, czyli najpewniej GeForce RTX 5090, ma trafić do sprzedaży pod koniec tego roku. Jej wydajność ma być nawet o 60-70 proc. lepsza od poprzednika.

Wydajność GeForce RTX 5090

Informacje takie przekazał Moore's Law is Dead, którego powinniście już doskonale kojarzyć. Chociaż dokładna specyfikacja modelu GeForce RTX 5090 nie została jeszcze podobno ustalona, to NVIDIA celuje w 70-procentowy wzrost wydajności. Mowa zapewne o wydajności zmiennoprzecinkowej, więc w grach wzrost nie będzie aż tak duży. Myślę, że liczba wyświetlanych klatek na sekundę w standardowej rasteryzacji powinna wzrosnąć maksymalnie o około 30-40 proc.

NVIDIA najwyraźniej nie zamierza odpuszczać segmentu dla największych entuzjastów i to nawet pomimo braku konkurencji. AMD przyznało, że RX 7900 XTX to bardziej konkurencja dla RTX 4080 niż RTX 4090. Przy kolejnej generacji Czerwoni również nie mają zamiaru walczyć o palmę pierwszeństwa. Co więcej, jak sugerują plotki, mogą całkowicie odpuścić najwyższy segment, skupiając się na modelach ze średniej półki.

Ciekawie brzmią też doniesienia, według których wszystkie standardowe modele GeForce RTX 50 będą wyposażone w niepełne rdzenie. Każdy z nich ma być do pewnego stopniu ucięty. To z jednej strony znacznie poprawia uzysk z produkcji, bo nawet lekko niedomagające jednostki nadają się do wykorzystania, a z drugiej daje miejsce do wprowadzenia odświeżonych wariantów, jak właśnie linia Super. Zatem taka decyzja Zielonych nie jest żadnym zaskoczeniem.

Nie znamy jeszcze cen nowych kart, ale podejrzewam, że NVIDIA będzie chciała uniknąć dużych podwyżek, bo już przy serii RTX 40 mocno im się za to oberwało. Pomimo tego Moore's Law is Dead sugeruje, że RTX 5090 może być o 400 dolarów droższy od RTX 4090. Najbardziej prawdopodobna data premiery to czwarty kwartał 2024 roku, ale niemal na pewno w tym roku zobaczymy tylko model RTX 5090 lub ewentualnie jeszcze RTX 5080. Większość wariantów trafi do sklepów dopiero w 2025 roku.

