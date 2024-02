Nadciągają tanie laptopy. Już niedługo zobaczymy je w Polsce

MWC 2024 to nie tylko smartfony. Chiński producent TECNO pokazał również swoje najnowsze laptopy oraz zestawy komputerowe.

W minionych dniach mieliśmy okazje gościć w hiszpańskiej Barcelonie, gdzie odbywają się targi MWC 2024. Na własne oczy zobaczyliśmy co producenci smartfonów szykują dla nas w najbliższych miesiącach. Oczywiście na tak dużym wydarzeniu nie mogło zabraknąć również innych nowych technologii.

TECNO pokazało miniaturowy PC z chłodzeniem wodnym

Jedno z ciekawszych stanowisk z całą pewnością należało do firmy TECNO. Chociaż moi redakcyjny koledzy byli głównie skupieni na gamingowym TECNO Pova 6 Pro czy koncepcyjnym TECNO Phantom Ultimate z rozsuwanym ekranem, to dla mnie zdecydowanie ciekawiej prezentowała się sekcja komputerowa.

Chińczycy pokazali zapowiadane już (i na niektórych rynkach wydane) laptopy z serii TECNO MEGABOOK T1 oraz MEGABOOK S1. Ich cechą wspólną jest lekka waga i smukła obudowa. Mimo wszystko w środku ukryto najnowsze procesory AMD oraz Intela, chociaż zabrakło informacji o dedykowanych układach graficznych.

TECNO obiecuje, że ich notebooki będą znacznie lepiej wycenione niż oferta konkurencji. I patrząc na sytuację na rynku smartfonów ja im wierzę. Oczywiście nie nazwałbym serii MEGABOOK T1 czy S1 produktem "klasy premium", ale mimo wszystko na pierwszy rzut oka trudno się do czegoś przyczepić. To solidny sprzęt, który idealnie trafi w potrzeby większości konsumentów. Zwłaszcza w przypadku internetu oraz filmów i seriali.

Entuzjastów PC jednak z całą pewnością bardziej zainteresuje TECNO MEGAmini, czyli miniaturowy zestaw komputerowy z chłodzeniem wodnym. W obudowie wielkości głośnika ukryto topowy, mobilny procesor Intel Core 13. generacji oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060. Całość doprawiono 32 GB pamięci RAM.

Zdaniem producenta ich układ chłodzenia jest zdolny do skutecznego i cichego schłodzenia sprzętu o TDP do 300 W. Oczywiście nie zabrakło tutaj podświetlenia RGB LED, "okien" czy ekranu wyświetlającego zużycie i temperatury CPU, GPU i RAM. A cena? Cóż, niestety TECNO MEGAmini nie trafi na razie do sprzedaży. Chińczycy jednak deklarują, że podobny produkt pojawi się w przyszłości.

Zobacz: Mały, cichy i wydajny. Thermalright ma nowego asasyna

Zobacz: Thermaltake przygotował kolorowe obudowy dla ekshibicjonistów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: oprac. własne