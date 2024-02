Thermaltake przygotował kolorowe obudowy dla ekshibicjonistów

Lubisz kolorowe zestawy komputerowe? Szukasz obudowy, która pozwoli Ci pokazać Twoje podzespoły? W takim razie Thermaltake ma coś dla Ciebie!

Hartowane szkło obecne jest w obudowach komputerowych od wielu lat. Wpierw trafiło do drogich konstrukcji klasy premium, zastępując okna z pleksi, a następnie spopularyzowało się w niskim i średnim segmencie cenowym. Producenci co i rusz prześcigają się w pomysłach nad lepszym jego użyciem.

Do wyboru będą cztery wersje kolorystyczne

Wygląda jednak na to, że najnowsza moda to panel przedni i boczny wykonany z hartowanego szkła, którego nie łączy metalowy element. Wszystko by jak najlepiej wyeksponować wnętrze podzespoły komputerowe. Na rynek trafia bowiem kolejna tego typu obudowa, tym razem od tajwańskiej firmy Thermaltake.

Thermaltake View 270 TG ARGB to konstrukcja Mid Tower o wymiarach 456 x 230 x 454 milimetrów i masie 6,3 kilograma. W środku zmieścimy płyty główne w formacie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości do do 420 milimetrów; chłodzenia procesora nie wyższe niż 180 milimetrów i zasilacze ATX o długości do 220 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5" oraz jedno miejsce 2,5".

Jeśli chodzi o wentylację to zamontujemy tutaj do dziewięciu wentylatorów - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze; dwa 120-milimetrowe na boku; jeden 140-/120-milimetrowy z tyłu oraz trzy 120-milimetrowe na pokrywie piwnicy. Fani chłodzenia cieczą zmieszczą maksymalnie radiatory 360-milimetrowe. Fabrycznie dostajemy jeden większy wentylator z podświetleniem ARGB LED.

Panel I/O znalazł się na górze, bliżej prawej krawędzi. Gości on dwa USB 3.2 Gen 1, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa złącza audio oraz przyciski Power i Reset.

Thermaltake View 270 TG ARGB trafi do sprzedaży lada moment. Do wyboru są cztery wersje kolorystyczne - biała, czarna, Matcha Green (jasna zieleń) oraz Hydrangea Blue (Błękit). Sugerowana cena to 80 dolarów, ale w Polsce należy zakładać okolice 349 złotych.

