Premiera Tecno Pova 6 Pro. Ma wielki akumulator i świecącą niespodziankę

Tecno Pova 6 Pro to ambitny smartfon celujący w średni segment cenowy. Urządzenie zadebiutowało na MWC 2024 i ma co najmniej kilka argumentów, by przekonać do siebie użytkowników.

Choć marka Tecno to stosunkowo świeży gracz na polskim rynku, chiński producent zdecydowanie robi wszystko, żebyśmy dobrze go zapamiętali. Jedno trzeba przyznać - zaprezentowany na targach MWC 2024 smartfon Tecno Pova 6 Pro zdecydowanie przyciąga uwagę.

Nowy model wyróżnia się przede wszystkim jednym: niecodziennym designem. Choć przeźroczysta obudowa i wbudowane podświetlenie nie są bynajmniej nowym pomysłem, to w dalszym ciągu wyróżniają się z tłumu i przyciągają masę spojrzeń. Nie inaczej jest z Tecno Pova 6 Pro, który dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonej oraz szarej. Obydwie wyróżniają się transparentnymi pleckami, odsłaniającymi część podzespołów oraz zestaw diod LED. Producent nazywa tę stylistykę Dynamic-Tech Design i faktycznie trzeba przyznać, że słowo "dynamicznie" dobrze opisuje to, co mieliśmy okazję zobaczyć.

Tecno Pova 6 Pro - specyfikacja

Pod maską Tecno Pova 6 Pro to klasyczny średniak i to raczej taki, któremu bliżej do segmentu budżetowego niż tytułu flagship killera. Znajdziemy tu wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78" i rozdzielczości 1080 x 2436, procesor MediaTek Dimensity 6080 (znany też z zeszłorocznego Tecno Pova 5 Pro) i 12 GB RAM.

Aparat to w teorii potrójna jednostka, jednak tak naprawdę do robienia zdjęć nadaje się tylko jedno "oczko": główny moduł o rozdzielczości 108 Mpix. Z przodu producent zdecydował się na umieszczenie kamerki do selfie o rozdzielczości 32 Mpix.

Prawdopodobnie głównym atutem nowego Tecno okaże się jednak jego potężny akumulator. Urządzenie wyposażono w ogniwo o pojemności 6000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie mocą 70 W.

Tecno Pova 6 Pro - ceny i dostępność

Producent potwierdził, że Tecno Pova 6 Pro trafi na polski rynek. Niestety nie znamy jeszcze ani daty sklepowej premiery, ani przewidywanej ceny nowego modelu.

Źródło zdjęć: Tecno

Źródło tekstu: Tecno