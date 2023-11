Tecno POVA 5 Pro 5G – z tym telefonem wyróżnisz się z tłumu

Tecno POVA 5 Pro 5G to smartfon, który przełamuje rutynę i wyróżnia się z tłumu - a wszystko to w bardzo rozsądnej cenie.

Wiecie jaki jest największy problem dzisiejszych smartfonów? Wszystkie są takie same. Na półkach sklepowych ciągle widzimy te same marki, te same podzespoły, a nawet z wyglądu równie dobrze moglibyśmy mieć do czynienia z jednym wielkim atakiem klonów.

Czy to źle? Jasne, można długo na ten temat dyskutować. Na pewno nie jest to koniec świata. Osobiście jednak tęsknię za czasami, kiedy nowe modele smartfonów faktycznie potrafiły wywołać ekscytację i wyróżniały się z tłumu. Podejrzewam zresztą, że nie jestem w tym uczuciu odosobniony. Właśnie dlatego tak bardzo ucieszyłem się, kiedy w moje ręce trafił Tecno POVA 5 Pro 5G. Serio, takiego dreszczyku emocji nie czułem od dawna.

Tecno POVA 5 Pro 5G – smartfon inny niż wszystkie

I nie chodzi mi tu tylko wyłącznie o to, że Tecno jest na polskim rynku nowym graczem. Po prostu POVA 5 Pro to niesamowity powiew świeżości. Co warto dodać, powiew świeżości w wyjątkowo ludzkiej cenie.

Tecno POVA 5 Pro 5G to smartfon dla indywidualistów. Osób, które nie boją się korzystać z telefonu wyglądającego inaczej niż cała reszta i przyciągającego wzrok na ulicy. Design urządzenia zdominowany jest przez ostre linie, przeźroczystą obudowę i wielokolorowe efekty podświetlenia.

Zwłaszcza te ostatnie dają fantastyczny efekt. Na pleckach telefonu znajdziemy kilka kolorowych pasków LED, aktywowanych m.in. przy nadchodzących powiadomieniach oraz podczas słuchania muzyki. Możemy je dostosować, wybierając jeden z kilku trybów podświetlenia i cieszyć oko najbardziej efekciarską sztuczką, jaką można znaleźć w telefonie poniżej 1500 zł. Czy jest to praktyczne? Ani trochę. Ale przyznajcie – wygląda zaje… znaczy, ekhm, BARDZO FAJNIE.

A wiecie, co podoba mi się najbardziej? Że oryginalny wygląd Tecno POVA 5 Pro 5G to tak naprawdę zasługa kilku prostych trików. Nie trzeba było żadnego zginanego wyświetlacza czy tytanowej ramki – zamiast tego wystarczyły przeźroczyste plecki i kilka strategicznie umieszczonych diod. Genialne w swojej prostocie.



Moc na wyciągnięcie ręki

Design Tecno POVA 5 Pro budzi skojarzenia ze sprzętem gamingowym i bynajmniej nie są one bezpodstawne. To całkiem wydajna maszyna – przynajmniej w swojej klasie.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 6080 5G. Nie jest to może najszybszy układ na rynku, ale też nie o to chodzi, by bić rekordy dla samych rekordów. Zastosowana jednostka w zupełności wystarczy, by zagwarantować płynną pracę podczas przeglądania Internetu czy korzystania z komunikatorów, a także grania i to nawet w te bardziej wymagające tytuły. Producent zadbał zresztą o to, żeby podczas zabawy skutecznie wycisnąć maksimum z tutejszych podzespołów, w czym pomaga m.in. dedykowany Tryb Gry oraz komora chłodząca.

Szybki procesor to jednak nie wszystko. W dłuższej perspektywie wąskim gardłem wielu niedrogich urządzeń okazuje się niewielka ilość pamięci RAM. To stąd biorą się problemy z przeglądaniem stron internetowych, ciągłym przeładowywaniem aplikacji itd. Na szczęście Tecno POVA 5 Pro 5G nie ma takiego problemu.

Tutejsze 8 GB RAM spokojnie powinno wystarczyć jeszcze przez wiele najbliższych lat. A gdyby mimo to jakimś cudem pojawiła się potrzeba, żeby z powietrza wykombinować dodatkowy gigabajt albo dwa, zawsze możemy aktywować funkcję MemFusion, czyli nawet 8 GB dodatkowej pamięci wirtualnej.

Świetny aparat i praktyczne dodatki

Ale oczywiście telefon to nie tylko design i wydajne podzespoły. To także aparat, bateria, oprogramowanie i wiele innych elementów, które razem składają się na to, czy z danego sprzętu będziemy zadowoleni. I wiecie co? Tutaj także trudno mi się do czegokolwiek w przypadku Tecno POVA 5 Pro 5G przyczepić, co wcale nie zdarza się tak często.

Najbardziej podoba mi się to, w jaki sposób producent podszedł do aparatu. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nawet do najtańszych telefonów ładowane są po trzy obiektywy albo i więcej? Odpowiedź jest prosta: bo coś takiego ładnie wygląda w materiałach promocyjnych. Niestety dla nas jako klientów oznacza to tak naprawdę same wady, bo dodatkowe aparaty wiążą się albo z wyższą ceną telefonu, albo gorszą jakością poszczególnych komponentów.

A jak to wygląda w przypadku Tecno POVA 5 Pro 5G? Mamy tylko dwa aparaty, z czego to w gruncie rzeczy wyłącznie sensor głębi na potrzeby trybu portretowego. Cała uwaga producenta skupiła się na tym, żeby zafundować nam jedno „oczko” wysokiej jakości, którym zrobimy dobre zdjęcia w praktycznie każdych warunkach. I coś takiego bardzo mi się podoba – konkretne podejście bez uciekania się do półśrodków i tanich marketingowych sztuczek. Szanuję mocno.

Zresztą mimo efekciarskiego wyglądu Tecno POVA 5 Pro generalnie daje się poznać jako smartfon, gdzie to użytkownik jest na pierwszym miejscu, a wszystko inne jest po to, żeby mu pomóc. Duży akumulator o pojemności 5000 mAh nie tylko wystarczy na cały dzień pracy, ale dodatkowo naładujemy go w nieco ponad pół godziny dzięki obsłudze szybkiego ładowania o wysokiej mocy. Mamy też Androida 13 z nakładką HiOS. Tutejszy interfejs swoim wyglądem mocno odbiega od "czystego" Zielonego Robocika, ale za to jest naszpikowany masą praktycznych funkcji, które przydają się na co dzień.



Ba, nawet zestaw dołączonych do telefonu akcesoriów udowadnia, że funkcjonalność jest bardzo wysoko na liście priorytetów producenta. Znajdziemy tutaj nie tylko ładowarkę – i to taką szybką o mocy 68 W – ale także silikonowe etui, a nawet słuchawki. Tak rozbudowany zestaw to w dzisiejszych czasach rzadkość, a szkoda, bo nie każdy ma wiedzę i cierpliwość, żeby szukać każdego akcesorium osobno po sklepach. W przypadku Tecno POVA 5 Pro 5G nie musi, co na swój sposób także jest szalenie miłą odmianą od tego, do czego przyzwyczaili nas inni producenci.

Takiego telefonu nie było od dawna

Mówiąc krótko, Tecno POVA 5 Pro 5G to autentyczny powiew świeżości na skostniałym rynku smartfonów. I nie chodzi mi tu wyłącznie o design, ale także podejście, w którym to użytkownik jest na pierwszym planie, a niska cena wcale nie oznacza, że musimy być skazani na szary, ponury kawałek plastiku, który niczym nie różni się od setek innych modeli. Jeśli tak mają wyglądać wszystkie urządzenia w ofercie producenta, to czeka nas małe trzęsienie ziemi, które osobiście nie mogę się już doczekać.

Najlepsze w tym wszystkim jest jednak to, że cena Tecno POVA 5 Pro 5G jest naprawdę atrakcyjna. Telefon standardowo kosztuje 1399 zł i można go kupić w oficjalnym sklepie producenta oraz u autoryzowanych partnerów: w Media Expert, x-kom i Komputronik. A jeśli chcielibyście jeszcze trochę zaoszczędzić, to telefon z okazji Black Friday można kupić już za 999 złotych. Na pewno warto trzymać rękę na pulsie i regularnie zaglądać na stronę producenta 😉

Tecno POVA 5 Pro 5G - sprawdź cenę w oficjalnym sklepie

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie firmy Tecno.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne