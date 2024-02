Mały, cichy i wydajny. Thermalright ma nowego asasyna

Jeśli składasz mały zestaw komputery i szukasz niedrogiego chłodzenia procesora to Thermalright ma coś dla Ciebie. Tajwańczycy pokazali nowy, mniejszy model.

Praktycznie co roku dostajemy nowe procesory zarówno od AMD, jak i Intela. Każda kolejna generacja oferuje jeszcze więcej rdzeni i wątków oraz wyższe taktowania. Przekłada się to na znaczny skok wydajności w grach i programach, ale często również większy pobór mocy, a więc i wyższe temperatury.

Nowe chłodzenie zmieści się w małych obudowach

Tym samym w przypadku CPU z niskiego i wysokiego segmentu cenowego niemal koniecznością stało się stosowanie układów chłodzenia od firm trzecich. Na szczęście w sklepach jest w czym wybierać, a Thermalright zdecydowało się wydać mniejszą wersję swojego bardzo cenionego modelu.

Thermalright Peerless Assassin 120 Mini to dwuwieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 135 x 125 x 110 milimetrów oraz masie 820 gramów. Znajdziemy tutaj sześć 6-milimetrowych ciepłowodów, miedzianą i poniklowaną podstawę oraz jeden wentylator 120-milimetrowy.

Jest to jednostka pracująca z prędkością do 1500 RPM, przy wydajności do 66,87 CFM, ciśnieniu do 1,53 mmH 2 O oraz głośności do 25,6 dB(A). Wspierane są nowsze i starsze procesory korzystające z gniazda AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2011(-v3) i 2066. Producent nie zdradza maksymalnego TDP.

Thermalright Peerless Assassin 120 Mini trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach, a do wyboru będzie czarna i biała wersja kolorystyczna. Sugerowana cena w Polsce pozostaje nieznana, ale patrząc na ceny większego modelu należy zakładać okolice 189-219 złotych.

