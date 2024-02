Kupiłeś dysk SSD? No to się ciesz, bo będzie tylko gorzej

Kupiłeś w ostatnim czasie dysk SSD? To należysz do szczęśliwców, którzy załapali się na niższe ceny. W najbliższych miesiącach będzie tylko gorzej.

W ostatnim roku ceny dysków SSD spadły drastycznie. Nośniki pamięci były niezwykle tanie i aż korciło, żeby jakiś kupić, nawet jeśli nie było takiej potrzeby. Jeśli tak zrobiłeś, to masz powody do zadowolenia. Od jakiegoś czasu ceny idą mocno w górę i będzie tylko gorzej.

Samsung ogranicza produkcję dysków SSD

Rekordowo niskie ceny dysków SSD spowodowane były między innymi niskim popytem i dużymi zapasami w magazynach. Producenci, aby pozbyć się zalegającego sprzętu, zmuszeni byli do przecen. Jednak to już przeszłość. Od kilku miesięcy ceny znowu rosną i będą dalej rosnąć. Częściowo przez działanie samych producentów, w tym Samsunga.

Samsung, który jest jednym z największych producentów pamięci NAND na świecie, zamierza w najbliższym czasie ograniczyć produkcję aż o 50 proc. W ten sposób Koreańczycy chcą z jednej strony pozbyć się dysków, które do tej pory się nie sprzedały, a z drugiej podwyższyć ich cenę. Ma to być działanie krótkoterminowe i za jakiś czas produkcja ma ponownie ruszyć pełną parą, ale kolejnego spadku cen raczej nie ma co się spodziewać.

Co gorsze, z doniesień wynika, że rywale Samsunga (np. SK Hynix) mają pójść w ślady koreańskiej firmy. Poza tym producenci mają mocniej stawiać na nowe produkty z wyższymi marżami, w tym między innymi pamięci HBM3. Firma TrendForce już wcześniej przewidywała, że ceny dysków SSD wzrosną w 2024 roku nawet o 50 proc. Teraz ten scenariusz się realizuje.

