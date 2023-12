To najlepszy moment na zakup dysku SSD. Będzie tylko drożej

Teraz jest najlepszy moment na zakup dysku SSD. Jeśli będzie zbyt długo zwlekał, to ceny mogą wzrosnąć nawet o 40-50 proc.

W ostatnich miesiącach ceny dysków SSD były rekordowo niskie. Chociaż widać już podwyżki, to nadal porządny nośnik NVMe PCIe 4.0 można dzisiaj kupić za naprawdę niewielkie pieniądze. Jednak taka sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Eksperci przewidują, że w przyszłym roku ceny wzrosną i to nawet o 50 proc.

Wzrost cen dysków SSD

Branżowi eksperci z firmy TrendForce przewidują, że producenci pamięci NAND oraz DRAM będą musieli podnieść w przyszłym roku ceny nawet o 40 proc. i to tylko po to, aby wychodzić na zero. Jeśli mają zarabiać, to podwyżka wyniesie nawet 50 proc. Co więcej, wzrost cen ma nastąpić w krótkim okresie.

Dzieje się tak, ponieważ podaż w pewnym momencie wyprzedziła popyt. Doszło wręcz do tego, że Samsung o połowę zmniejszył produkcję, aby pozbyć się zalegających w sklepach nośników i tym samym ustabilizować ceny.

Zresztą podwyżki już są zauważalne, także na polskim rynku. Jeszcze na początku grudnia dysk Kingston KC3000 o pojemności 1 TB dało się kupić za 275 zł. Aktualnie najniższa cena to 325 zł. To samo widać na przykładzie modelu Samsung 980 PRO, który z 320 zł podrożał do 380 zł.

Jeśli planujecie zakup dysku SSD, to lepiej nie czekać. Ceny będą tylko rosły i w tym przypadku sprawdza się powiedzenie, że czas to pieniądz.

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot