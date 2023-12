AMD ma asa w rękawie. Tanie granie będzie miało sens

AMD planuje mocną ofensywę w niskim segmencie cenowym. Nowe informacje sugerują, że Radeon RX 7600 XT zaoferuje sporo pamięci VRAM.

Początek roku to zawsze gorący okres w świecie nowych technologi za sprawą targów CES w amerykańskim Las Vegas. I wygląda na to, że tym razem czekają nas nowości na rynku PC zarówno ze strony AMD, jak i NVIDII. Obaj producenci szykują się bowiem do premiery nowych kart graficznych.

AMD zaoferuje 16 GB pamięci w niskim segmencie cenowym

Dwa dni temu informowaliśmy Was, że AMD planuje Radeona RX 7600 XT. Ma być to karta graficzna z niskiego segmentu cenowo-wydajnościowego. Chińskie źródła potwierdziły już, że premiery należy się spodziewać 24 stycznia 2024. Teraz na światło dzienne wypływają kolejne informacje dotyczące specyfikacji.

Pierwotnie zakładało się, ze Radeon RX 7600 XT będzie dysponował 10 lub 12 GB pamięci VRAM. Jednak nowy wpis w bazie Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EEC) zdradza, że GIGABYTE szykuje dwa autorskie modele. Oba tajwańskie Radeony mają być wyposażone w aż 16 GB pamięci VRAM.

Taki krok pozwoliłbym zdominować segment kojarzony "z tanim graniem", który wydaje się być zapomniany zarówno przez Czerwonych, jak i Zielonych. Bowiem to Intel od dłuższego czasu oferuje najtańsze karty graficzne z dużą ilością pamięci VRAM za sprawą serii ARC Alchemist.

Niestety pozostała specyfikacja Radeona RX 7600 XT pozostaje nadal tajemnicą. Jednak dość oczywistym wydaje się użycie mocno przyciętego rdzenia AMD Navi 32. Powód? Radeon RX 7600, bez dopisku "XT", oferuje już pełne GPU AMD Navi 33 XL. Jest to więc jedyne rozwiązanie by zaoferować więcej procesorów strumieniujących, a więc wyższą wydajność. Oczywiście kluczowa jak zwykle będzie sugerowana cena.

Zobacz: NVIDIA zaoferuje rekordowo szybkie pamięci VRAM

Zobacz: Intel Core i7-14700K, czyli najlepszy procesor tej generacji (Test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ECC, Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne