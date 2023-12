Intel Core i7-14700K, czyli najlepszy procesor tej generacji (Test)

To zdaniem wielu osób ukryty diament wśród procesorów Intel Core 14. generacji. Dzisiaj na warsztat bierzemy model Intel Core i7-14700K, który jako jedyny doczekał się większej liczby rdzeni i wątków. Sprawdzamy czy i jak przekłada się to na wydajność, pobór mocy oraz temperatury.

W połowie października na rynku debiutowały nowe procesory, czyli rodzina Intel Raptor Lake Refresh. Jest to trzecia i ostatnia generacja stworzona z myślą o płytach głównych używających gniazda LGA 1700. Jak sama nazwa wskazuje mowa bardziej o odświeżeniu oferty, aniżeli faktycznej rewolucji. Tym samym główne zmiany to nieco wyższe taktowania, lepsze wsparcie szybkich pamięci RAM DDR5 czy podkręcanie z wykorzystaniem AI.

Intel Core i7-14700K doczekał się większej liczby rdzeni i wątków

Tradycyjnie już na start w ramach Intel Core 14. generacji dostaliśmy najwydajniejsze jednostki z serii K i KF. Do tej pory mieliśmy okazje przetestować flagowca skierowanego w postaci Intel Core i9-14900K oraz model bardzo często wybierany przez graczy - Intel Core i5-14600K. Pozostał nam więc układ znajdujący się pomiędzy nimi, czyli Intel Core i7-14700K.

Intel Core i7-14700K nadal korzysta z budowy big.LITTLE, połączenia architektur Intel Raptor Cove i Gracemont oraz autorskiej litografii 10 nm. Jest to jednak jeden z niewielu procesorów w tej serii, który doczekał się większej liczby rdzeni i wątków. Różnica względem Intel Core 13. generacji jest spora.

Dostajemy tutaj aż 20 rdzeni i 28 wątków oraz 28 MB pamięci Cache L2. Dla przypomnienia Intel Core i7-13700K oferował 16 rdzeni, 24 wątki i 24 MB pamięci podręcznej. Jeśli chodzi o dokładniejszą budowę to mowa o połączeniu 8 dużych, wysokowydajnych rdzeni typu P z 12 małymi, energooszczędnymi typu E. Pracują one kolejno z zegarem od 3,4 do 5,6 GHz i od 2,5 do 4,3 GHz. Oczywiście mnożnik jest odblokowany i mamy możliwość podkręcania (OC).

Model Konfiguracja Taktowanie Pamięć Cache Litografia OC Kontroler DDR4/DDR5 Platforma Data premiery MSRP Intel Core i7-14700K 20R/28W 3,4 - 5,6 GHz 28 MB 10 nm Tak 3200/5600 MT/s LGA 1700 Q4 2023 409 USD Intel Core i7-13700K 16R/24W 3,4 - 5,4 GHz 24 MB 10 nm Tak 3200/5600 MT/s LGA 1700 Q4 2022 409 USD Intel Core i7-12700K 12R/20W 3,6 - 5,0 GHz 12 MB 10 nm Tak 3200/4800 MT/s LGA 1700 Q4 2021 409 USD

Deklarowany pobór mocy (PBP) to tylko 125 W, ale w trybie Turbo producent mówi nawet o 253 W. Sugerowana cena pozostaje bez zmian i wynosi 409 USD. W Polsce oznacza to aktualnie około 1979 złotych.

Każdy test przeprowadzany był dziesięć razy, a następnie wyciągana była średnia. Taka metodologia pozwala zauważyć i wyeliminować ewentualne anomalie oraz błędy. Platforma testowa wyglądała następująco:

Płyta główna : MSI MEG Z690 UNIFY

: MSI MEG Z690 UNIFY RAM : G.SKILL Trident Z5 RGB (2x 16 GB, 6400 MHz, CL 32)

: G.SKILL Trident Z5 RGB (2x 16 GB, 6400 MHz, CL 32) Karta graficzna : GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4080 16 GB MASTER

: GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4080 16 GB MASTER SSD: ADATA XPG GAMMIX S70 Blade

ADATA XPG GAMMIX S70 Blade Zasilacz : Cooler Master V850 GOLD v2 White Edition

: Cooler Master V850 GOLD v2 White Edition Obudowa : Cooler Master H500P Mesh White ARGB

: Cooler Master H500P Mesh White ARGB Chłodzenie : Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB

: Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB Pasta termoprzewodząca : SilentiumPC Pactum PT-4

: SilentiumPC Pactum PT-4 System operacyjny: Windows 10



Testy syntetyczne

Na start bierzemy bardzo popularny program testowy, czyli Cinebench. Zarówno lepiej znaną wersję R23, jak i niedawno wydaną 2024. Mamy do wyboru dwa testy sprawdzające wydajność jedno- lub wielowątkową z wynikiem wyrażonym w punktach, każdy pomiar trwa około 10 minut. Uzyskany wynik możemy porównać z wynikami innych użytkowników.

Skok wydajności jednowątkowej w porównaniu do poprzedniej generacji jest niewielki i wynosi nieco ponad 3%. Nikogo nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę, że główna różnica to o 200 MHz wyższe taktowania. Na szczęście można zwiększyć tę przewagę z pomocą OC. Zdecydowanie lepiej wygląda wydajność wielowątkowa - tutaj Intel Core i7-14700K jest o 13% wydajniejszy od Intel Core i7-13700K.

Pomiary w nowszej wersji programu potwierdzają wcześniejsze wnioski, ale wartości procentowe są nieco większe. Intel Core 14. generacji notuje tutaj o 5% i 24% lepsze wyniki. Warto też zerknąć na wydajność tańszego Intel Core i5-14600K, który często polecany jest graczom. Wygląda na to, że fani strategii czy symulatorów mocno obciążających CPU mogą jednak zainteresować się też Core i7, ale to sprawdzimy dokładniej nieco później.

Dalej przyjrzyjmy się wynikom benchmarka wbudowanego w aplikację CPU-Z. Nie przekłada się on co prawda bezpośrednio na wydajność w grach, ale jest prosty w obsłudze, bardzo szybki i oferuje powtarzalne wyniki (w obrębie tej samej maszyny). Tym samym chętnie i często stosowany jest przez osoby sprawdzające swój PC, które niekoniecznie mają chęci, wiedzę czy czas na bardziej rozbudowane i dłuższe testy.

W CPU-Z i teście jednowątkowym Intel Raptor Lake Refresh zasadniczo zrównuje się ze "zwykłym" Intel Raptor Lake, ale w teście wydajności wielowątkowej mowa już o różnicy około 17%. Zarówno różnice punktowe, jak i procentowe nie są zbyt spektakularne. Powód? Bliźniacza budowa obu procesorów. Dopiero obciążenie wielu wątków jest na korzyść Intel Core i7-14700K, który ma więcej rdzeni od Core i7-13700K.

Ostatnim z programów syntetycznych będzie 3DMark, a dokładniej scenariusze "CPU Profile" oraz "Time Spy". Pierwszy z nich bada tylko możliwości obliczeniowe procesora, drugi zaś oferuje niejednostajne i różnorodne obciążenie podobne do tego, jakie obserwować możemy podczas grania w nowsze gry AAA. Sprawdzana jest zarówno wydajność procesora, jak i karty graficznej oraz pamięci RAM.

Wcześniejsze testy dobitnie nam udowodniły, że wydajność Intel Core 14. generacji jest bliźniaczo podobna do Intel Core 13. generacji. Zwłaszcza w przypadku zadań stawiających na jeden wątek. Pora więc skupić się na różnicach pomiędzy poszczególnymi modelami Intel Raptor Lake Refresh oraz efektami OC. A jest na co patrzeć, bo Intel Core i7-14700K bardzo często dogania dużo droższy Intel Core i9-14900K. Fani podkręcania w konkretnych scenariuszach mogą nawet sprawić, że Core i7 wyprzedzi Core i9.

Powód? Intel Core i7-14700K stwarza nam większe pole do popisu niż Intel Core i9-14900K pod względem OC. Jest to procesor chłodniejszy i nie ma problemu z thermal throttlingiem, acz daleko mu do ideału podkręcania. W naszym przypadku 100% wydajności przy sensownym stosunku taktowania do poboru mocy i temperatury uzyskaliśmy wymuszając 5,6 GHz na wszystkich rdzeniach P oraz 4,4 GHz na wszystkich rdzeniach E. Dodatkowo modyfikując wartości boost do 5,8 GHz dla 2 rdzeni oraz 5,7 GHz dla 4 rdzeni. Wszystko to przy napięciu 1,33 V. To niewiele, ale przynosi zauważalny skok wydajności.

Testy praktyczne

Oczywiście wśród czytelników znajdą się osoby, które gardzą wynikami nawet najlepszych, najpopularniejszych i najbardziej powtarzalnych benchmarków. Tym samym postanowiliśmy sprawdzić procesory Intel Raptor Lake Refresh również w bardziej codziennych zastosowaniach.

Pierwszym testem jest wydajność w pakowaniu i rozpakowywaniu archiwów danych przy użyciu darmowego programu 7-Zip. Aplikacja robi dobry użytek ze wszystkich dostępnych rdzeni i wątków, a tym samym dobrze nadaje się do testowania procesorów. Wrażliwa jest też na ustawienia pamięci RAM i różne niestabilności. Tutaj Intel Core i7 z 14. generacji oferuje o około 13% lepszy wynik niż odpowiednik z 13. generacji. Co jednak ważniejsze, Intel Core i7-14700K mimo 4 rdzeni mniej jest o zaledwie 10% wolniejszy od Core i9-14900K.

A co z grami? W naszym przypadku zdecydowaliśmy się na dwa tytuły - rodzimy Cyberpunk 2077 oraz Total War: Warhammer III. Obie to całkiem świeże, rozbudowane i cieszące się popularnością produkcje. Są to przedstawiciele skrajnie różnych gatunków - aRPG z dużym, otwartym światem oraz strategia z masą jednostek i akcji.

Jeśli posiadacie mocną kartę graficzną to w przypadku gry od CD Projekt RED wymiana procesora na nowszy nie przyniesie Wam zbytniego skoku FPS. Cyberpunk 2077 lubi obciążać GPU, a minimalnie wyższe zegary Intel Core 14. generacji (i to dla wybranych rdzeni) przynoszą skok o około 5% w FullHD i praktycznei zerowy w 4K. Dużo bardziej opłaca się poświęcić czas na OC, bo podkręcony Intel Core i7-14700K potrafi uzyskać minimalnie lepsze wyniki niż stockowy Core i9-14900K. Oczywiście wszystko zależy od konkretnego miejsca. Część lokacji w Cyberpunk 2077 obciąża mocniej GPU, część CPU. My staraliśmy się znaleźć lokację robiącą trochę tego, trochę tego.

Lepiej sprawa ma się z Total War: Warhammer III. Podczas kalkulowania ruchów komputerowych przeciwników na mapie świata, ale i w zaciętych bitwach z masą jednostek procesor jest bardzo mocno eksploatowany, a karta graficzna ma dość mało do roboty - nawet na ustawieniach ultra. Tutaj Intel Core i7-14700K spokojnie potrafi wyprzedzić Core i7-13700K na fabrycznych ustawieniach o 10%. Po OC Core i7 najnowszej generacji znowu wypada lepiej niż Core i9, bo nie ma problemów z dławieniem termicznym.

Temperatury i pobór mocy

A jak ma się sprawa temperatur i poboru mocy? Na to pytanie najtrudniej odpowiedzieć. Wszystko zależy nie tylko od posiadanej przez Was płyty głównej czy chłodzenia, ale nawet wersji BIOS-u czy konkretnej sztuki procesora. Na papierze Intel Core i7 z serii K ma taki sam deklarowany pobór mocy PBP na poziomie 125 W, różnice pojawiają się jednak w przypadku trybu Turbo. A jeszcze większe w codziennych zastosowaniach, bo rzadko który program obciąża CPU w 100%.

Do testów temperatur i poboru mocy używaliśmy programu AIDA64. Procesory pracowały z minimalnym możliwym napięciem, które zapewniało 12 godzin stabilnego testu. Testy na wykresach są wartościami maksymalnymi.

Niestety płyta główna MSI ponownie ustawiała zbyt wysokie napięcie i ręczna zmiana tej wartości przynosi spore korzyści. Jak zaznaczałem wcześniej Intel Core i7-14700K trudno nazwać "chłodnym", ale jest zdecydowanie lepiej niż w przypadku Intel Core i9-14900K. Nawet pod długim i pełnym obciążeniem nie spotkałem się ze zjawiskiem thermal throttlingu. Tak czy siak wydajne chłodzenie wodne to konieczność.

Pobór mocy pod 100% obciążeniem jest wysoki i sięga aż 220 W dla samego procesora. Mieści się jednak w deklaracjach producenta - 125 W bazowo i do 253 W w trybie Turbo. Należy też pamiętać, że takich wartości nie będziecie obserwować na co dzień, nawet w najnowszych grach. Zobaczyć je można głównie w testach syntetycznych czy poważnej pracy obciążającej całkowicie wszystkie rdzenie i wątki.

Podsumowanie

Intel Core i7-14700K to z pewnością najciekawszy procesor tej generacji. O ile testowane wcześniej modele Core i5-14600K czy Core i9-14900K zaserwowały nam tylko o 200 MHz wyższe zegary względem poprzedników, tak tutaj dostajemy jeszcze o 4 rdzenie i 4 MB pamięci Cache L2 więcej. Jak to się jednak przekłada na wydajność, pobór mocy i temperatury? No i tutaj na dwoje babka wróżyła.

Porównując Intel Core i7-14700K do Core i7-13700K czasami jest bardzo dobrze, a innym razem nie pozostaje nic innego jak się zaśmiać. Wydajność obu procesorów w przypadku zadań jednowątkowych jest bliźniacza, z kilku procentową korzyścią dla nowszego CPU. Jednak Intel Raptor Lake Refresh błyszczy w zadaniach wielowątkowych, bo ma do swojej dyspozycji więcej rdzeni. Widoczne będzie to zwłaszcza podczas pracy czy grania w strategie.

Co ciekawe Intel Core i7-14700K potrafi często zbliżać się wydajnością, a czasami nawet wyprzedzać Intel Core i9-14900K. Jak to możliwe? Sprawa rozbija się o temperatury. Intel Core i7 jest chłodniejszy i nie ma problemu z trzymaniem wysokich zegarów. Nie oznacza to jednak, że testowany procesor jest "zimny". Wręcz przeciwnie - dobre AiO to konieczność. Nawet z naszym topowym rozwiązaniem 360 mm firmy Arctic obserwowaliśmy temperatury rzędu 95°C

Jaki jest więc werdykt, czy warto więc kupować Intel Core i7-14700K? Jeśli składacie nowy zestaw komputerowy lub używacie Intel Alder Lake-S - tak! Posiadacze Intel Core 13. generacji nie mają tutaj czego szukać, podobnie sprawa ma się z użytkownikami AMD Ryzen 7000. A co z ceną? Tutaj nie będę narzekał, bo Intel pozostawił MSRP (409 USD) bez zmian, w Polsce mowa o około 1979 złotych. Warto jednak obserwować sklepy, bo często da się kupić taniej poprzednią generację.

Intel Core i7-14700K

Zalety:

Wysoka wydajność

Lepsza obsługa pamięci DDR5

Poprawne temperatury pod obciążeniem

Więcej rdzeni niż w Intel Core i7-13700K

Wydajność zbliżona do Intel Core i9-14900K

Sugerowana cena pozostała bez zmian

Wady:

Wysoki pobór mocy

Niewielki potencjał OC

Wydajność jednowątkowa jak w Intel Core i7-13700K

