Razer ma hit dla graczy. Mowa o wypasionych mikrofonach

Bez różnicy czy jesteś fanem gier wieloosobowych, czy planujesz zostać streamerem lub youtuberem. Razer przygotował dwa mikrofony, które sprostają każdemu zadaniu.

Coraz więcej nowych tytułów tworzonych jest z myślą o graniu online. Czy to w grupie bliskich znajomych, czy też z losowymi ludźmi na otwartych serwerach. Tym samym niemal koniecznością jest posiadanie odpowiedniego mikrofonu w celu komunikowania się z innymi graczami.

Razer wycenił swoje nowe mikrofony na 260 i 650 złotych

A tak się składa, że Razer zaprezentował dzisiaj dwa nowe mikrofony skierowane do graczy i streamerów. Mowa o kolejnych odsłonach dobrze znanych konstrukcji, czyli modelach Seiren V3 Chroma i Seiren V3 Mini.

Razer Seiren V3 Chroma to mikrofon o charakterystyczne superkardioidalnej, który korzysta z kapsuły 16-milimetrowej. Producent deklaruje czułość na poziomie -36 dB, pasmo przenoszenia od 20 do 20 000 Hz, częstotliwość próbkowania do 96 kHz oraz maksymalną "głośność" (SPL) do 110 dB.

Prócz tego dostajemy bogate RGB LED, dotykowy interfejs pozwalający na wyciszenie, sterowanie podświetleniem czy zmianę czułości. Oczywiście nie zabrakło tutaj wsparcia dla oprogramowania Razer Synapse. Mikrofon zaś łączy się z komputerem za pomocą przewodu USB typu A.

Razer Seiren V3 Mini to jak sama nazwa wskazuje mniejsza konstrukcja, również o charakterystyczne superkardioidalnej, ale korzysta z kapsuły 14-milimetrowej. Specyfikacja pozostaje podobna - czułość -36 dB, pasmo przenoszenia od 20 do 20 000 Hz, częstotliwość próbkowania do 96 kHz i maksymalne SPL do 110 dB.

Wersja Mini nie posiada podświetlenia RGB LED, a panel dotykowy pozwala tylko na wyciszanie mikrofonu. Łączność z komputerem nadal odbywa się za pomocą klasycznego przewodu USB typu A.

Oba mikrofony trafiły już do sprzedaży. Sugerowane centy to 150 euro (około 650 złotych) za Razer Seiren V3 Chroma oraz 60 euro (około 260 złotych) za Razer Seiren V3 Mini.

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: oprac. własne