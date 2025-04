Najpopularniejsza kamera sportowa jest dziś w świetnej promocji

Oferują one wysoką jakość nagrań, stabilizację, oraz odporność przy naprawdę małych rozmiarach. Wszystko to przekłada się na idealne narzędzie do tworzenia pamiątek z wakacji, czy imprez. A fakt, że można taką kamerę przytwierdzić do uchwytu, sprawia, że idealnie nadaje się także na rower, czy inny spływ kajakowy. I owszem: nie jeden smartfon oferuje często lepszą jakość nagrań. Jednak korzystając z kamerki, nie musimy się przejmować tym, że ta nam upadnie - zwłaszcza jeśli jest na smyczce - ani tym, że jej bateria się rozładuje i zostaniemy przez to bez telefonu. Dodatkowo dziś GOPRO HERO 13 BLACK możecie kupić za jedyne 1499 złotych.