MSI MPG Artymis 343CQR - monitor dla graczy, przystosowany do PlayStation 5

Firma MSI zaprezentowała nowy monitor dla graczy o nazwie MPG Artymis 343CQR. Jest to model ultrapanoramiczny (21:9) i do tego zakrzywiony, który charakteryzuje się dużą częstotliwością odświeżania 165 Hz.

MSI MPG Artymis 343CQR to monitor dedykowany graczom. Wyposażony jest w 34-calową, zakrzywioną matrycę VA o rozdzielczości 3440 × 1440 pikseli i proporcjach 21:9. Krzywizna w przypadku tego modelu to 1000R i producent zapewnia, że jest on najbardziej odpowiednia ze względu na charakterystykę ludzkiego oka i pozwala ogarniać cały ekran bez nadwyrężania wzroku. Gracze powinni docenić też wysoką częstotliwość odświeżania, która wynosi aż 165 Hz. Z kolei czas reakcji matrycy to 1 ms, ale prawdopodobnie między odcieniami szarości (GtG).

Zobacz: Razer Huntsman V2 Analog - klawiatura z optycznymi przełącznikami i regulacją stopnia aktywacji

MSI MPG Artymis 343CQR również do PlayStation 5

Co ciekawe, nie jest to monitor tylko dla posiadaczy komputerów. Oferuje on również Tryb Konsolowy, opracowany z myślą o współpracy z PlayStation 5. Po podłączeniu konsoli Sony urządzenie - pomimo rozdzielczości QHD - automatyczne akceptuje sygnał 4K Ultra HD, a do tego obsługuje HDR 400, czyli szeroki zakres tonalny. Jak na model gamingowy przystało, nie brakuje też podświetlenia RGB, w tym przypadku w wersji MSI Mystic Light.

Monitor wyposażony jest w następujące złącza: jedno DisplayPort 1.4, dwa HDMI 2.0, jedno USB-C DP, dwa USB-A 3.2 Gen1 oraz jedno USB-B 3.2 Gen1. Model ten pozwala na regulację wysokości w zakresie 100 mm, obrotu od -30 do +30 stopni, a także ustawienie pochylenia od -5 do +20 stopni. Cena i dokładna data premiery nie są póki co znane.

Artymis to całkowicie nowa seria urządzeń dla graczy. Nazwa pochodzi ze starogreckiego i oznacza mitologiczną boginię łowów, zwierząt, lasów, gór i roślinności. Jest ona znana również jako Luba, czyli bogini księżyca i wielka łowczyni. Podczas polowania nosiła ona ze sobą srebrny łuk, strzały oraz kołczan i jeździła na srebrnym rydwanie ciągniętym przez łanię ze złotym porożem. Jej wizerunek to zarówno uosobienie dobroci, jak i majestatu, często symbolizowany przez pełnię księżyca i nów.

Zobacz: Huawei pracuje nad konsolą i laptopami dla graczy?

Zobacz: Thermaltake W1 Wireless - bezprzewodowa klawiatura mechaniczna dla graczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: MSI