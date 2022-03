MSI szykuje kartę o poborze mocy większym niż Twój cały komputer

Poznaliśmy prawie wszystkie szczegóły dotyczące pierwszego autorskiego modelu nadciągającej karty graficznej GeForce RTX 3090 Ti. Mowa o topowym MSI SUPRIM X, który będzie drogi, ciężki i prądożerny.

Zarówno obecna generacja kart graficznych AMD, jak i NVIDII debiutowały na rynku dłuższy czas temu. Dokładniej pod koniec 2020 roku, a to w świecie nowych technologii już szmat czasu. Wielu konsumentów wyczekuje więc kolejnych serii Radeonów i GeForce'ów, czekając na nowości jakie one przyniosą.

MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X zadebiutuje 29 marca

Jednak zarówno Czerwoni, jak i Zieloni nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. W pierwszym przypadku lada moment czeka nas premiera odświeżonych Radeonów RX 6x50, w drugim zaś pokazać ma się flagowy, potężny model GeForce RTX 3090 Ti. To właśnie na nim dzisiaj się skupimy, a dokładniej na autorskiej wersji od MSI.

W sieci pojawiła się pełna specyfikacja MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X. Mowa o 3,5-slotowym potworze ważącym 2,1 kilograma. Mamy tutaj do czynienia z pełnym rdzeniem NVIDIA GA102 dysponującym 10 742 rdzeniami CUDA oraz 24 GB pamięci VRAM typu GDDR6X 21 Gbps.

Taktowania rdzenia mają wynosić do 1950 MHz w trybie boost oraz do 1965 MHz w trybie "Extreme Performance" dostępnym z poziomu aplikacji MSI Center. Zasilanie odbywać się będzie przez nową wtyczkę PCIe 5.0, a więc dysponującą 16 pinami. Deklarowany pobór mocy to do 480 W.

Zestaw złącz wideo jest dość standardowy - trzy DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Metalowy śledź jest wentylowany i równie pokaźny jak i sam układ chłodzenia.

Karta graficzna MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X ma trafić do sprzedaży lada moment bo już 29 marca 2022 roku. Sugerowana cena jest nieznana, ale z pewnością będzie bardzo drogo. Mowa o pięciocyfrowej kwocie.

Źródło zdjęć: VideoCardz, Shutterstock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne