Sprzęt

Motorola podała ważną datę. Nowe smartfony RAZR już za tydzień

Motorola oficjalnie potwierdziła termin swojej najbliższej konferencji. Podczas wydarzenia poznamy odświeżoną linię składanych smartfonów z klapką.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:57
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Motorola podała ważną datę. Nowe smartfony RAZR już za tydzień

Oficjalny termin prezentacji nowości

Motorola opublikowała w mediach społecznościowych krótki film zapowiadający nadchodzące składaki. Z materiału wynika, że oficjalna prezentacja odbędzie się już 29 kwietnia 2026 roku. Na nagraniu widać zarysy telefonów typu flip w trzech kolorach. Klienci będą mogli wybrać obudowę w wariancie czarnym, zielonym oraz fioletowym.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zapowiedź dotyczy nowej generacji modeli z klapką i dotyczy rynku amerykańskiego. Wśród oczekiwanych urządzeń znajdują się RAZR 2026, RAZR Plus 2026 oraz najmocniejszy w zestawieniu RAZR Ultra 2026. Dołączą one do obecnego już w ofercie modelu RAZR Fold, którego przedsprzedaż już trwa w naszym kraju.

Advertisement

Motorola RAZR Fold
0 opinii
Motorola RAZR Fold

Motorola RAZR Fold
0 opinii
Ekran 8.09" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej
Motorola RAZR Fold
9999,00 zł

Zmiany w aparatach i baterii

Przecieki dotyczące specyfikacji sugerują ewolucyjne zmiany wewnątrz urządzeń. Podstawowy model RAZR 2026 (czyli RAZR 70) ma otrzymać nowy aparat. Producent zamierza zastąpić obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpix teleobiektywem o rozdzielczości 50 Mpix. Pozostałe parametry mają pozostać zbliżone do zeszłorocznej edycji.

Wersja Ultra zostanie wyposażona w nieco większy akumulator. Jego pojemność ma wzrosnąć do 4700 mAh. Pod względem wizualnym telefony nie przejdą rewolucji. Motorola stawia na sprawdzoną konstrukcję, skupiając się na poprawie możliwości fotograficznych i czasu pracy na jednym ładowaniu.

Motorola RAZR 60
0 opinii
Motorola RAZR 60

Motorola RAZR 60
0 opinii
Ekran 6.90" AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.6 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4500mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej
Motorola RAZR 60 8/256 GB
2499,00 zł

Motorola RAZR 60 Ultra
9 opinii
Motorola RAZR 60 Ultra

Motorola RAZR 60 Ultra
9 opinii
Ekran 7.00" AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.32 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4700mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej
Motorola RAZR 60 Ultra 16/512 GB
3999,00 zł

Przewidywane ceny i debiut rynkowy

Z informacji krążących w sieci wynika, że nowa generacja składaków Motoroli może być droższa. Przewidywane ceny w Stanach Zjednoczonych zaczynają się od 799,99 USD (prawie 2900 zł) za model podstawowy, przez 1099,99 USD (ok. 3960 zł) za wersję Plus, do 1499,99 USD (prawie 5400 zł) za Ultrę. Oznacza to podwyżki o 100 lub 200 dolarów względem starszych modeli.

Sklepowa premiera nowych urządzeń ma się odbyć 21 maja tego roku. Dane te dotyczą na razie rynku amerykańskiego. Na polskie ceny oraz datę premiery musimy jeszcze poczekać.

Amerykańska cena Motoroli RAZR Fold to 1899,99 USD (ok. 6830 zł). W Polsce ten model został wyceniony na 9999 zł.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Motorola
Źródła tekstu: Motorola, Android Authority, GSMArena