Motorola podała ważną datę. Nowe smartfony RAZR już za tydzień

Oficjalny termin prezentacji nowości

Motorola opublikowała w mediach społecznościowych krótki film zapowiadający nadchodzące składaki. Z materiału wynika, że oficjalna prezentacja odbędzie się już 29 kwietnia 2026 roku. Na nagraniu widać zarysy telefonów typu flip w trzech kolorach. Klienci będą mogli wybrać obudowę w wariancie czarnym, zielonym oraz fioletowym.

Zapowiedź dotyczy nowej generacji modeli z klapką i dotyczy rynku amerykańskiego. Wśród oczekiwanych urządzeń znajdują się RAZR 2026, RAZR Plus 2026 oraz najmocniejszy w zestawieniu RAZR Ultra 2026. Dołączą one do obecnego już w ofercie modelu RAZR Fold, którego przedsprzedaż już trwa w naszym kraju.

Motorola RAZR Fold
Ekran 8.09" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 512 GB

Zmiany w aparatach i baterii

Przecieki dotyczące specyfikacji sugerują ewolucyjne zmiany wewnątrz urządzeń. Podstawowy model RAZR 2026 (czyli RAZR 70) ma otrzymać nowy aparat. Producent zamierza zastąpić obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpix teleobiektywem o rozdzielczości 50 Mpix. Pozostałe parametry mają pozostać zbliżone do zeszłorocznej edycji.

Wersja Ultra zostanie wyposażona w nieco większy akumulator. Jego pojemność ma wzrosnąć do 4700 mAh. Pod względem wizualnym telefony nie przejdą rewolucji. Motorola stawia na sprawdzoną konstrukcję, skupiając się na poprawie możliwości fotograficznych i czasu pracy na jednym ładowaniu.

Motorola RAZR 60
Ekran 6.90" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.6 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4500mAh Pamięć wbudowana 256 GB

Motorola RAZR 60 Ultra
Ekran 7.00" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.32 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4700mAh Pamięć wbudowana 512 GB

Przewidywane ceny i debiut rynkowy

Z informacji krążących w sieci wynika, że nowa generacja składaków Motoroli może być droższa. Przewidywane ceny w Stanach Zjednoczonych zaczynają się od 799,99 USD (prawie 2900 zł) za model podstawowy, przez 1099,99 USD (ok. 3960 zł) za wersję Plus, do 1499,99 USD (prawie 5400 zł) za Ultrę. Oznacza to podwyżki o 100 lub 200 dolarów względem starszych modeli.

Sklepowa premiera nowych urządzeń ma się odbyć 21 maja tego roku. Dane te dotyczą na razie rynku amerykańskiego. Na polskie ceny oraz datę premiery musimy jeszcze poczekać.