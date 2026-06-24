Było 2249, a jest 1599 zł. Szalona promocja na Motorolę edge 70 5G
Motorola edge 70 5G to telefon, który pod wieloma względami może konkurować z flagowcami. A z kodem mistrzowska-oferta22 możecie go kupić znacznie taniej do 26 czerwca włącznie.
A co dostajemy w zestawie? Smartfon, który ustępuje flagowcom tylko pod dwoma względami: aparat robi bardzo dobre zdjęcia, ale w wyższej półce cenowej jest znacznie lepiej, oraz flagowce zdobywają więcej punktów w testach syntetycznych. I to w zasadzie byłoby na tyle.
Motorola edge 70 5G kilkaset złotych taniej
A co mamy w zestawie? Zacznijmy klasycznie: od ekranu. Dostajemy duży, 6,7-calowy ekran P-OLED o taktowaniu 120 Hz, maksymalnej jasności do 4500 nitów w piku, oraz rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli. A to wszystko przy zaszyciu czytnika linii papilarnych pod ekranem. Czy można chcieć więcej? Pewnie tak, ale nie bardzo przychodzi mi do głowy co konkretnie.
Jeśli chodzi o procesor, to zastosowano tu układ Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm), którego wspiera 12 GB RAM, a na pliki przeznaczono 512 GB UFS 3.1. Krótko mówiąc: jest konkretnie. Jeśli chodzi o aparat, to do zdjęć posłużą nam po dwa obiektywy po 50 Mpix, z czego główny ma OIS. 50 Mpix znajdziemy także z frontu.
Nie mogło tu zabraknąć także NFC i obsługi eSIM. Natomiast za odpornością urządzenia na pył i wodę mogą poświadczyć certyfikaty IP68/IP69. A wszystko to przy baterii 4800 mAh, którą możemy naładować z mocą do 68 W przewodowo, lub 15 W bezprzewodowo za jedyne 1599 zł.