Było 2249, a jest 1599 zł. Szalona promocja na Motorolę edge 70 5G

A co dostajemy w zestawie? Smartfon, który ustępuje flagowcom tylko pod dwoma względami: aparat robi bardzo dobre zdjęcia, ale w wyższej półce cenowej jest znacznie lepiej, oraz flagowce zdobywają więcej punktów w testach syntetycznych. I to w zasadzie byłoby na tyle.

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A co mamy w zestawie? Zacznijmy klasycznie: od ekranu. Dostajemy duży, 6,7-calowy ekran P-OLED o taktowaniu 120 Hz, maksymalnej jasności do 4500 nitów w piku, oraz rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli. A to wszystko przy zaszyciu czytnika linii papilarnych pod ekranem. Czy można chcieć więcej? Pewnie tak, ale nie bardzo przychodzi mi do głowy co konkretnie.

Jeśli chodzi o procesor, to zastosowano tu układ Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm), którego wspiera 12 GB RAM, a na pliki przeznaczono 512 GB UFS 3.1. Krótko mówiąc: jest konkretnie. Jeśli chodzi o aparat, to do zdjęć posłużą nam po dwa obiektywy po 50 Mpix, z czego główny ma OIS. 50 Mpix znajdziemy także z frontu.