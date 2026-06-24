Europa idzie na wojnę z Chinami. USA sojusznikiem

Pax Silica na pohybel Chinom

Podczas szczytu w Waszyngtonie, oprócz wyżej wymienionych, ogłoszono również akcesję Argentyny, Chile, Kostaryki, Kazachstanu i Panamy, co zwiększyło łączną liczbę państw członkowskich do 24.

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Zainicjowany w zeszłym roku projekt Pax Silica ma na celu zabezpieczenie strategicznych zasobów niezbędnych do rozwoju sztucznej inteligencji — od zaawansowanych mikroprocesorów, przez minerały krytyczne, aż po infrastrukturę energetyczną.

Jacob Helberg, amerykański podsekretarz stanu ds. gospodarczych i główny architekt tego przedsięwzięcia, podkreśla, że tradycyjne formaty współpracy, takie jak G7 czy G20, nie były przystosowane do efektywnego zarządzania gospodarką w erze rewolucji AI. Pax Silica ma promować tzw. „suwerenność innowacyjną”. Stanowi to kontrę do forsowanej przez niektóre organizacje międzynarodowe „suwerenności cyfrowej”. Ta zdaniem Helberga zmusza państwa do dublowania inwestycji, co w ostatecznym rozrachunku prowadzi jedynie do „zsynchronizowanej przeciętności”.

Próbować można, ale nie będzie łatwo zatrzymać Chin

Pytaniem otwartym pozostaje, czy ta próba uniezależnienia Zachodu od chińskich metali ziem rzadkich oraz stworzenie alternatywy dla pekińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku okaże się skuteczna. Amerykańska strategia obejmuje przy tym nie tylko deklaracje polityczne, ale też konkretne inwestycje zagraniczne.

USA planują utworzenie nowej strefy bezpieczeństwa gospodarczego w Kazachstanie, co z jednej strony ma zabezpieczyć dostęp do kluczowych minerałów, a z drugiej - przełamać dotychczasową nieobecność geopolityczną Waszyngtonu w Azji Środkowej. Podobna strefa, mająca gwarantować zagranicznym inwestorom pełną stabilność prawną i regulacyjną, jest w trakcie tworzenia na Filipinach.

Jednak aby zachować globalne przywództwo, Stany Zjednoczone muszą inwestować również we własne kadry. W odpowiedzi na braki w edukacji, Departament Stanu USA podpisuje z Uniwersytetem Stanforda porozumienie o utworzeniu nowego programu nauczania. Będzie on skoncentrowany na nowoczesnej produkcji, by zasilić rynek pracy specjalistami gotowymi budować fizyczną infrastrukturę dla rosnących wymagań SI.