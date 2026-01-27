OLEDy stają się coraz popularniejsze. Liczby nie kłamią

Rynek OLED nabrał tempa, którego jeszcze kilka lat temu nikt się nie spodziewał. Z najnowszych danych opublikowanych przez UBI Research wynika, że globalne dostawy paneli przeznaczonych wyłącznie do monitorów przekroczyły w 2025 roku barierę 3 milionów sztuk. To wyraźny sygnał, że technologia kojarzona dotąd głównie z telewizorami i smartfonami coraz śmielej zadomawia się na biurkach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Liderem pozostaje Samsung, ale LG też nie ma na co narzekać

Jeszcze w 2022 roku dostawy matryc OLED wynosiły nieco ponad pół miliona. Przełom przyszedł w 2024 roku, gdy liczba wysłanych paneli wzrosła do blisko 2 milionów. Prawdziwy skok nastąpił jednak rok później, gdy producenci dostarczyli na rynek około 3,2 miliona wyświetlaczy, co oznacza wzrost aż o 64% rdr i wynik lepszy od wcześniejszych prognoz.

Za tym trendem stoją nie tylko spadające ceny, ale też wyraźny postęp technologiczny. Nowe generacje paneli OLED są jaśniejsze, bardziej odporne na wypalanie i lepiej dostosowane do długiej pracy przy komputerze. To sprawia, że po OLED-y sięgają już nie tylko gracze, ale także użytkownicy biurowi, twórcy treści czy profesjonaliści pracujący z kolorem.

Prognozy na kolejne lata pozostają optymistyczne. Według analityków w 2026 roku globalne dostawy matryc OLED do monitorów mają sięgnąć aż 5 milionów sztuk, co oznaczałoby wzrost o około 56%. Rynek ma rosnąć stabilnie, a do 2030 roku łączna liczba dostarczonych paneli OLED do monitorów może przekroczyć 15 milionów.