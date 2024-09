Monitor idealny do pracy. Philips ma nowy model 4K

Ze sprzętu komputerowego korzystają nie tylko gracze. Świetnie zdaje sobie z tego sprawę Philips, który przygotował nowy monitor z zatrzęsieniem dodatków.

Porządny monitor to podstawa każdego dobrego stanowisko komputerowego. Zarówno, gdy mowa o pracy, jak i rozrywce w postaci gier, filmów i seriali. Przekłada się on bezpośrednio na komfort obcowania z PC, ale może mieć również wpływ na mniejsze zmęczenie oczu.

Philips 27B2U6903 wyceniono w Polsce na 2345 złotych

A tak się składa, że znany i lubiany producent - Philips - przygotował nowy model. Tym razem na rynek trafia sprzęt skierowany do profesjonalistów, z naciskiem na środowisko biurowe. Kusi on rozdzielczością 4K, rozbudowanym zestawem złącz czy możliwością detekcji czy użytkownik znajduje się przy biurku.

Philips 27B2U6903 to 27-calowy monitor korzystający z płaskiej, 10-bitowej matrycy IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli i częstotliwości odświeżania do 75 Hz. Deklarowany czas reakcji wynosi 4 ms (GtG), typowa jasność to 350 cd/m2, a kontrast statyczny to 1000:1. Producent nie chwali się odzwierciedleniem kolorów.

Opisywane urządzenie wyposażono w dwa HDMI 2.0, dwa DisplayPort 1.4 oraz dwa Thunderbolt 4, koncentrator USB, RJ-45 oraz port audio. Na uwagę zasługuje opcja łączenia szeregowego, podłączenia laptopa jednym przewodem, przełącznik KVM, uchwyt na słuchawki czy wbudowane głośniki.

Podstawa zapewnia regulację wysokości w zakresie 150 milimetrów, pochylenia od -5° do +30° oraz obrót ekranu. Monitor jest też zgodny z standardem montażowym VESA 100 oraz zabezpieczeniem Kensington Lock.

Philips 27B2U6903 trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena w Polsce ustalona została na 2345 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Zobacz: To wreszcie koniec problemów z procesorami Intela

Zobacz: Lenovo szykuje nową konsolę. Czeka nas spore zaskoczenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Philips

Źródło tekstu: oprac. własne