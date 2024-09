Lenovo szykuje nową konsolę. Czeka nas spore zaskoczenie

Znany chiński producent elektroniki ostrzy sobie kły na rynek handheldów. Ich nowa konsola z serii Legion Go ma kusić mniejszym rozmiarem i atrakcyjniejszą ceną.

Lenovo Legion Go to przenośna konsola podobna do Valve Steam Deck, która debiutowała na rynku w październiku 2023 roku. Korzysta ona z układu APU od AMD oraz systemu operacyjnego Windows 11 ze specjalną nakładką. Pozwala to na mobilne granie w gry AAA znane z komputerów stacjonarnych.

Lenovo Legion Go Lite może zadebiutować jeszcze w tym roku

Od jakiegoś czasu pojawiają się plotki, że Chińczycy szykują się do rozszerzenia swojej oferty handeldów. W przygotowaniu jest nowa, mniejsza i tańsza konsola. Ujrzała ona wreszcie światło dzienne.

W sieci opublikowano zdjęcia Lenovo Legion Go Lite. Urządzenie przeszło znaczną metamorfozę, a największą różnicą jest brak odłączanych kontrolerów oraz biały kolor. Oprócz tego mowa o mniejszym ekranie, który ma mieć teraz przekątną 7", gdzie w poprzedniku dostępny jest wyświetlacz 8,8".

Niestety brak jakichkolwiek informacji o specyfikacji. Gotowa obudowa wskazuje, że raczej nie zobaczymy tutaj Intel Lunar Lake czy AMD Ryzen Z2 Extreme. Wcześniejsze informacje wskazywały na wykorzystanie starszego układu AMD Ryzen Z1, co miałoby pozwolić na zaoferowanie atrakcyjnej ceny.

Premiera Lenovo Legion Go Lite planowana jest jeszcze w tym roku, a więc szczegóły poznamy już w najbliższych tygodniach. Walka na rynku UMPC dla graczy robi się coraz bardziej zażarta, acz aktualnymi liderami wydaje się pozostawać Steam Deck oraz ASUS ROG Ally.

Źródło zdjęć: NITTRX, Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: Notebookcheck, oprac. własne