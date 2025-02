Apple C1, czyli układ na który czekaliśmy od 6 lat

Wczoraj Apple zaprezentowało oficjalnie swój nowy, "tani" smartfon w postaci modelu iPhone 16e . Więcej o specyfikacji i cenach możecie przeczytać TUTAJ . Na szczególną uwagę zasługuje jednak wykorzystane autorskiego modemu 5G , na który czekaliśmy od sześciu lat. To właśnie wtedy Gigant z Cupertino wykupił dział łączności od Intela .

Apple C1 korzysta ze starszych litografii TSMC

Apple twierdzi, że jest to "najbardziej energooszczędny modemem w historii iPhone’ów". Układ ten obsługuje kluczowe technologie 4G i 5G , w tym częstotliwości Sub-6 GHz z 4x4 MIMO, a także wspiera standardy Gigabit LTE, FDD-LTE, TD-LTE oraz 3G i 2G, co gwarantuje szeroką kompatybilność. Prezentacja pozbawiona była jednak szczegółów technicznych.

Na szczęście agencja prasowa Reuters zdradza, że w przeciwieństwie do SoC Apple A18 bazującego na litografii 3 nm, modem Apple C1 korzysta z połączenia starszych procesorów 4 nm oraz 7 nm od TSMC . Zapewnia to podobno optymalny balans między wydajnością, kosztem produkcji oraz dostępnością mocy przerobowych w tajwańskich zakładach.

Na więcej szczegółów, wraz z dokładnymi pomiarami wydajności i porównaniami do modemów od Qualcomma, przyjdzie nam poczekać do 28 lutego. To właśnie wtedy rusza regularna sprzedaż, a Apple iPhone 16e trafi w ręce konsumentów i niezależnych recenzentów.