iPhone 16e to nowy, „tani” smartfon w rodzinie Apple

Design i Wytrzymałość

iPhone 16e został wyposażony w 6,1-calowy wyświetlacz Super Retina XDR OLED , zapewniający żywe kolory i wyjątkową ostrość obrazu. Urządzenie posiada stopień ochrony IP68 , co oznacza odporność na wodę i kurz. Przód wykonany jest z wytrzymałego szkła Ceramic Shield , a tylny panel pokryto najmocniejszym szkłem stosowanym w smartfonach.

Wydajność i Apple Intelligence

Serce iPhone'a 16e stanowi procesor A18, zapewniający do 80% większą wydajność niż A13 Bionic w iPhonie 11. Układ GPU pozwala na obsługę wymagających graficznie gier, w tym technologii ray tracing. Model ten jest także przygotowany do korzystania z Apple Intelligence, czyli zaawansowanego systemu sztucznej inteligencji, który ułatwia edycję zdjęć, wyszukiwanie treści oraz interakcję z Siri. Na to w Europie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.