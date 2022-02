Microsoft pokazał laptopy do zadań specjalnych. Trafiły już do Polski

Microsoft zaprezentował dwa nowe urządzenia z serii Surface, które idealnie nadają się do pracy wielozadaniowej - Surface Laptop Studio oraz Surface Pro 8. Oferują onie nie tylko tryb komputera przenośnego, ale również tableta. Pierwsi kupujący mogą liczyć na prezent wart 399 złotych, czyli Microsoft Slim Pen 2. Microsoft zaprezentował dwa nowe urządzenia z serii Surface, które idealnie nadają się do pracy wielozadaniowej - Surface Laptop Studio oraz Surface Pro 8. Oferują onie nie tylko tryb komputera przenośnego, ale również tableta. Pierwsi kupujący mogą liczyć na prezent wart 399 złotych, czyli Microsoft Slim Pen 2.

Amerykański gigant poinformował właśnie o rozszerzeniu swojej oferty urządzeń mobilnych. Mowa o wszechstronnych, kompaktowych Microsoft Surface Laptop Studio oraz Surface Pro 8, które napędzane są przez procesory od Intela z 11. i 10. generacji z serii Core i oferujących ekrany dotykowe. Do wyboru są warianty z różną ilością pamięci RAM, pamięci wewnętrznej w formie SSD oraz z różnymi systemami operacyjnymi.

Microsoft Surface Laptop Studio to urządzenie o wymiarach 323 x 228 x 19 milimetrów i wadze około 1800 gramów. Mamy tutaj do czynienia z dotykowym ekranem PixelSense Flow o przekątnej 14,4 cala, rozdzielczości 2400 x 1600 pikseli, częstotliwości odświeżania do 120 Hz oraz obsłudze do 10 punktów dotykowych. Sercem urządzenia może być procesor Intel Core i5-11300H lub Core i7-11370H. Oba oferują 4 rdzenie i 8 wątków, a różnice widoczne są głównie w taktowaniu - kolejno do 4,4 lub 4,8 GHz oraz pamięci Cache - 8 lub 12 MB.

Nowa generacja sprzętów Microsoft Surface dostępna będzie w polskich sklepach od 22 lutego 2022 roku

Konsument do wyboru będzie miał modele z pamięcią RAM typu LPDDR4x o pojemności 16 lub 32 GB, zaś w przypadku pamięci wewnętrznej do wyboru są warianty z 256 i 512 GB lub 1 i 2 TB. Elastyczność widać też w przypadku systemu operacyjnego i zdecydować można się zarówno na Windows 10 Pro, jak i Windows 11 Pro.

Osoby potrzebujące więcej mocy obliczeniowej lub używające laptopa również do gier mają do dyspozycji nie tylko zintegrowany układ graficzny, ale również dedykowany. Taka opcja dostępna jest jednak tylko w Microsoft Surface Laptop Studio z procesorem Intel Core i7. Do wyboru jest układ NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti lub NVIDIA RTX A2000. Oba dysponują 4 GB pamięci VRAM typu GDDR6.

Microsoft Surface Pro 8 skierowany jest do fanów nieco mniejszych urządzeń. Mowa o wymiarach 287 x 208 x 9 milimetrów i wadze zaledwie 891 gramów. Ekran to ponownie dotykowy PixelSense Flow, acz w wersji 13-calowej i z rozdzielczością 2880 x 1920 pikseli. Częstotliwość odświeżania i obsługa punktów dotykowych pozostaje bez zmian - do 120 Hz i do 10 punktów. Zastosowano za to nowsze procesory z 11. generacji, czyli modele Intel Core i3-1115G4; Core i5-1145G7 lub Core i7-1185G7. Pierwszy model ma 2 rdzenie i 4 wątki oraz zegar do 4,1 GHz; drugi to 4 rdzenie i 8 wątków przy 4,4 GHz; zaś ostatni to 4 rdzenie i 8 wątków przy 4,8 GHz.

Użytkownik może zdecydować się na warianty z pamięcią RAM typu LPDDR4x o pojemności 8, 16 lub 32 GB. W przypadku magazynowania danych będzie miał zaś do wyboru modele o pojemności 128, 256 lub 512 GB oraz 1 TB. Pod względem układów graficznych skazani jesteśmy na rozwiązania zintegrowane w procesorze, a więc nadające się co prawda do pracy, ale raczej nie do grania. Chyba, że w prostsze i starsze produkcje.

Nowa generacja sprzętów Microsoft Surface dostępna będzie od 22 lutego 2022 roku. Jednak Microsoft Surface Laptop Studio dostępny jest już w przedsprzedaży na stronie Microsoft Store oraz w sieciach sklepów x-kom i Media Markt. Kupujący mogą liczyć na atrakcyjny prezent w postaci nowoczesnego pióra Surface Slim Pen 2. Ceny w Polsce za Surface Laptop Studio? Od 7899 do 9999 złotych.

