Media Expert znów szaleje. Ten produkt kupisz dziś o połowę taniej, a odmieni sposób, w który patrzysz na zdjęcia

Mowa tu o drukarkach do zdjęć. Są to niewielkie urządzenia, które zostały stworzone z myślą o przełożeniu cyfrowej fotografii na fizyczną. Owszem, w sklepach jest dostępny papier fotograficzny do zwykłych drukarek. Te jednak zwykle oferują dość niską jakość wydruku tego typu, ponieważ nie zostały zaprojektowane z myślą o nim.