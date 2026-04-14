W Lidlu za 699 zł. Ktoś jeszcze płaci 7 tys. za Thermomix?

Thermomix TM7 to urządzenie niezwykle popularne wśród Polaków. Nasz rynek jest drugim pod względem wielkości dla marki Vorwerk, przegrywając jedynie z niemieckim. Nie dziwię się. Sam testowałem robota i jest to świetny sprzęt, chociaż w mojej ocenie zdecydowanie za drogi. Jeśli jesteście podobnego zdania, a pomimo tego marzy wam się takie urządzenie, to mam rozwiązanie. Jest robot kuchenny, który już za chwilę kupicie aż 10 razy taniej niż Thermomixa TM7.

Lidlomix Compact 10 razy taniej niż Thermomix

Tym urządzeniem jest MC Compat z Wi-Fi, czyli mniejsza wersja Monsieur Cuisine Smart, zwanej potocznie Lidlomixem. Normalna cena urządzenia, która dedykowana jest dla singli i par, to 1099, chociaż w ostatnich 30 dniach było ono dostępne w cenie 899 zł. Natomiast już za chwilę Lidl rusza z jeszcze lepszą promocją. MC Compact z Wi-Fi kupisz za jedyne 699 zł, czyli niemal 10 razy taniej niż Thermomixa TM7.

Możecie w tym miejscy zastanawiać się - czemu jest to urządzenie dla singli lub par? Odpowiedź częściowo znajduje się już w samej nazwie robota. Jest to kompaktowa, mniejsza wersja o mocy 500 W i z misą o pojemności 1,5 litra. W związku z tym można w nim przygotować posiłek dla maksymalnie 2 osób.

Poza tym MC Compact z Wi-Fi oferuje mniej więcej to samo, co jego większa wersja i może śmiało konkurować z Thermomixem (na pewno pod kątem opłacalności). Pozwala na gotowanie, smażenie, zagniatanie, miksowanie, mieszanie, siekanie, rozdrabnianie, mielenie, przecieranie i emulgowanie. Można na nim przygotować zupy, sosy, koktajle, dania warzywne, mięsne, rybne i makarony, a nawet konfitury i ciasta.

Ogromną zaletą Lidlomixów, która wyróżnia je na tle znacznie droższego konkurenta, jest darmowy dostęp do przepisów online. Tutaj nie trzeba dodatkowo płacić za dostęp do nich. W przypadku modelu Compact mamy dostęp do ponad 300 przepisów, więc jest ich znacznie mniej, ale to nadal solidna baza.