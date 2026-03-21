Marzył Ci się Ambilight w telewizorze? Od teraz są nowe opcje

Philips wprowadza rozszerzoną integrację systemu Ambilight. Dzięki niej będzie można korzystać ze świateł od innych producentów, aby uzyskać jeszcze bardziej klimatyczne podświetlenie telewizora na większej przestrzeni.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 18:59
Marzył Ci się Ambilight w telewizorze? Od teraz są nowe opcje

Seanse filmowe jeszcze bardziej klimatyczne

W roku 2023 Philips zdecydował się usunąć integrację Ambilight ze światłami Hue. Wydawało się wtedy, że to jedynie zmiana na minus, bo nie zaoferowano nic w zamian. Teraz jednak się to zmienia, bo Philips wprowadził technologię AmbiScape, która ma współpracować z Philips Hue, a także oświetleniem od Wiz, Nanoleaf i Ikea. AmbiScape ma zapewnić funkcjonalność Ambilight z opóźnieniami niższymi niż 0,5 sekundy, a wszystko przez połączenie protokołem Matter.

Warto zaznaczyć, że AmbiScape nie zastępuje Ambilight – tylko go wzbogaca. Technologia ta będzie od 2026 r. dostępna na wszystkich telewizorach Philips z serii 8 wzwyż. Była też testowana na kilku modelach z 2025 r., ale nie wiadomo, czy je ostatecznie otrzymają.

Dzięki AmbiScape będzie można zsynchronizować inne rodzaje światła znajdujące się dalej od telewizora, aby również dopasowywały się do kolorów wyświetlanego obrazu.

Nową funkcję włączymy z poziomu pilota albo wybierając odpowiednią opcję z menu Ambilight w ustawieniach telewizora. Będą dostępne tryby filmowe (subtelne oświetlenie akcentujące) i muzyczne (synchronizacja z rytmem). Początkowo obsługiwane będą żarówki E27 wyżej wymienionych producentów, a ich bezprzewodowe parowanie będzie możliwe za pomocą kodów QR na ekranie.

AmbiScape, poza telewizorami, ma również trafić do gamingowych monitorów Philips Evnia.

Źródła zdjęć: Philips
Źródła tekstu: Flatpanelshd, opr. wł.