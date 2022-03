Lidl takiego sprzętu jeszcze nie miał. Kosztuje niecałą stówę

Lidl przyszykował nową ofertę dla graczy. Już wkrótce w ofercie sklepu pojawi się półmechaniczna klawiatura gamingowa za niecałą stówkę.

Co jakiś czas w ofercie Lidla pojawia się tania elektronika. W najbliższych dniach w sklepach sieci w całej Polsce pojawi się urządzenie, które może zainteresować oszczędnych graczy, bowiem wystarczy niecała stówka.

Klawiatura gamingowa w ofercie Lidl

Od 10 marca w ofercie sklepu Lidl pojawi się klawiatura półmechaniczna dla graczy. Na jej temat nie wiemy wiele. Ze strony produktu dowiadujemy się, że ma ona wymiary 44,2 × 14,3 × 3,9 cm oraz podświetlenie RGB z regulowaną jasnością. Poza tym sklep informuje o funkcji anti-ghosting dla 25 klawiszy sterujących, cokolwiek miałoby to oznaczać.

W tym przypadku odnoszę wrażenie, że funkcja anti-ghosting jest źle rozumiana jako 25-Key Rollover, ale może się mylę. Ważne, że klawiatura będzie dostępna w cenie 89,90 zł. Nie do końca wiadomo to, co oznacza stwierdzenie, że jest to model półmechaniczny. Zapewne ma przełączniki, które mają budowę hybrydową, czyli jednocześnie mają elementy mechaniczne, jak i membranę. Drugi, mniej prawdopodobny wariant to część przycisków mechanicznych, a część membranowych.

Klawiatura trafi do Lidla 10 marca w cenie 89,90 zł.

Źródło zdjęć: Shutterstock (Philip Lange)