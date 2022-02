Lidl znów rzuca tanią elektronikę. Kupisz już poniżej 30 zł

W ofercie Lidla wkrótce pojawi się kilka ciekawych sprzętów elektronicznych w rozsądnych cenach. Oferta rusza od 10 marca.

W najnowszej gazetce Lidla pojawiło się kilka ciekawych sprzętów dla miłośników taniej elektroniki. Najnowsza oferta zostanie uruchomiona już 10 marca. Co da się kupić w sklepach sieci?

Lidl promocja na elektronikę

Lidl przygotował nową ofertę dla fanów taniej elektroniki. W najnowszej gazetce pojawiło się kilka sprzętów, które trafią do sprzedaży już 10 marca. To przede wszystkim urządzenia, które przydadzą się osobom do pracy biurowej.

Wśród sprzętów, które od 10 marca będą dostępne w sklepach sieci Lidl, jest między innymi prosta niszczarka do dokumentów. W cenie 55 zł kupicie model nakładany na kosz z automatyczną funkcją start/stop. Ciekawie prezentuje się także bezprzewodowy odkurzacz biurkowy o rozmiarze zaledwie 8 × 8 × 6 cm w cenie zaledwie 29,99 zł.

Poza tym w ofercie Lidla pojawi się skaner do slajdów i negatywów marki SilverCrest z sensorem CMOS o rozdzielczości 5 Mpix. Jego zakup wiąże się z wydatkiem 149 zł. Przydatna może być też lampka biurkowa LED z indukcyjną powierzchnią do bezprzewodowego ładowania Qi w cenie 119 zł. Z kolei dla osób, które mają problemy z nadgarstkiem, przydatna może być ergonomiczna, bezprzewodowa myszka komputerowa. Tutaj cena została ustalona na 49,90 zł.

Ostatni sprzęt w nowej gazetce Lidla to pełnowymiarowa, półmechaniczna klawiatura gamingowa z podświetleniem RGB z regulowaną jasnością. Za nią trzeba zapłacić 89,90 zł. Prawdopodobnie nie jest to sprzęt najwyższych lotów, ale dla wielu graczy powinien być w pełni wystarczający.

Wszystkie powyższe urządzenia będą dostępne w Lidlu od 10 marca do wyczerpania zapasów.

