Lidl wyprzedaje elektronikę. Poszalejesz za trzy dychy

Lidl przyszykował kolejną promocję dla miłośników taniej elektroniki. W najnowszej gazetce, która zacznie obowiązywać od poniedziałku 28 lutego, pojawiło się kilka akcesoriów w naprawdę niskich cenach.

Lidl już dzisiaj pozwala podejrzeć najnowszą gazetkę, która w sklepach zacznie obowiązywać dopiero od przyszłego tygodnia, czyli od poniedziałku 28 lutego. W niej pojawiło się kilka tanich akcesoriów marki SilverCrest, które powinny spodobać się miłośnikom promocyjnych cen.

Pierwszym urządzeniem są tanie słuchawki nauszne z wbudowanym mikrofonem. Z innym sprzętami łączą się za pomocą tradycyjnego złącza mini-jack 3,5 mm. Na kablu o długości 1,5 metra znajduje się pilot do sterowania funkcjami. Mają też funkcję składania i łatwego przewożenia. Ich cena to zaledwie 29,99 zł. Producent udziela na nie 3-letniej gwarancji.

Kolejne urządzenie to bezprzewodowa, optyczna, biurowa myszka z zasięgiem do 5 metrów. Wyposażona jest w dodatkowe, programowalne przyciski oraz specjalny do zmiany czułości gryzonia. Myszka dostępna będzie w dwóch wersjach kolorystycznych — białej oraz czarnej. Jej cena to 29,99 zł.

Poza tym ciekawie prezentuje się magnetyczny uchwyt do kabli w cenie 19,99 zł, który pozwoli zapanować nad przewodami na biurku oraz lista zasilająca z 8 gniazdami i podświetlanym włącznikiem w cenie 49,99 zł.

Jak już wcześniej wspominałem, nowa oferta Lidla na elektronikę obowiązuje od poniedziałku 28 lutego.

