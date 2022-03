Biedronka oferuje gadżety dla kierowców. Ceny już od 13 zł

Biedronka znowu kusi swoimi promocjami. Tym razem w śmiesznie niskich cenach dostępne będą akcesoria, które doceni każdy posiadacz samartfona i samochodu.

Smartfony stały się tak popularne, że obecnie niemal każdy z nas ma go w kieszeni. I to czasami więcej niż jednego - służbowy i prywatny. Jednak mimo ich rosnącej popularności i postępu technologicznego nadal brakuje im wiele do ideału, zwłaszcza jeśli ktoś intensywnie korzysta ze swojego urządzenia.

Biedronka ma coś zarówno dla fanów Androida, jak iOS-a

Rosnące ekrany i zwiększająca się moc obliczeniowa sprawiły, że telefony coraz krócej wytrzymują na jednym ładowaniu. Można to rozwiązać na dwa sposoby - nosząc ze sobą power bank lub ładowarkę. Dzisiaj skupimy się na drugiej z wymienionych opcji, ale skierowanej do osób zmotoryzowanych.

Już od tego czwartku, 10 marca 2022, sieć sklepów Biedronka zaoferuje trzy różne ładowarko-rozdzielacze samochodowe w cenie zaledwie 17,99 złotych. Do wyboru będzie model Setty RGS-11, RGS-13 i LA-12, wszystkie obsługujące napięcie wejściowe od 12 do 24 V, a więc zasilane z gniazda zapalniczki.

Setty RGS-11 to rozdzielacz gniazda zapalniczki i prócz tego oferuje 2 porty USB typu A z maksymalną specyfikacją 5 V, 2 A i 10 W. Setty RGS-13 oferuje aż trzy gniazda zapalniczki z prądem wyjściowym 12-24 V oraz jedno złącze USB typu A. Setty LA-12 to "same" porty USB typu A, ale oferujące do 3 A i 15 W.

W tej samej cenie, czyli niecałe 18 złotych, dostępny będzie też uchwyt samochodowy do telefonów i nawigacji. Model Setty US-2S oferuje obrót 360° i mocowany jest do szyby przyssawką.

Dla osób z nieco mniejszym budżetem, bo w cenie 12,99 złotych, też znajdzie się aż pięć różnych uchwytów od tej samej firmy. Są to warianty różniące się rozstawem ramion, długością czy sposobem montażu - magnetyczny, na przyssawkę do szyby lub wsuwany do kratki wentylacyjnej.

A co jeśli nie macie auta? Nic straconego! Tutaj dyskont przygotował uniwersalny przewód USB, który warto mieć w szufladzie. Ma on długość 1 metra i nylonowy oplot. Z jednej strony oferuje wtyczkę USB typu A, z drugiej zaś USB C, micro USB oraz Lighting. Całość zapewniająca do 2,4 A i to w cenie 12,99 złotych.

Zobacz: Silicon Power wchodzi na rynek modułów RAM DDR5. Będzie tanio?

Zobacz: Intel i AMD uderzają w Rosję. Pętla sankcji się zaciska

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne