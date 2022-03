Intel i AMD uderzają w Rosję. Pętla sankcji się zaciska

Już kilka dni temu, krótko po wprowadzeniu sankcji na Rosję, pojawiły się doniesienia, że Intel i AMD wstrzymują dostawy swoich procesorów oraz kart graficznych. Dopiero dzisiaj otrzymaliśmy tego oficjalnie potwierdzenie.

Firmy Intel oraz AMD potwierdziły, że wstrzymują wszelkie dostawy swoich urządzeń nie tylko do Rosji, ale także na Białoruś. Dotyczy to zarówno urządzeń na rynku konsumenckim, jak i procesorów oraz układów przeznaczonych na rynek serwerowy i centrów danych.

Intel condemns the invasion of Ukraine by Russia and has suspended all shipments to customers in both Russia and Belarus.



Read @Intel’s full statement on the war in Ukraine on the Intel Newsroom: https://t.co/XXW9Anda5M pic.twitter.com/d1LqTkfRv8